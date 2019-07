Konzert für Posaunenquartett und Orgel

Erhabene Posaunenklänge und Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten verspricht der Veranstalter beim Konzert des Posaunenquartetts „Tromposi“ gemeinsam mit dem Organisten Ludwig Kibler am Sonntag, 21. Juli, ab 17 Uhr im Münster in Heiligkreuztal. Vier Posaunen, begleitet oder im Wechsel mit einer Orgel, sind eine eher ungewöhnliche Besetzung. Zur Aufführung gelangt ein Stilmix von Frühbarock bis Moderne. Neben Werken von Marais, Beethoven und Appertmont werden auch Alphornklänge ertönen. Das Posaunenquartett Tromposi existiert seit 1997 kommt aus dem oberschwäbischen Raum: Matthias Stärk aus Wangen, Klaus Merk aus Eggmannsried, Frank Martin aus Ochsenhausen (alle Tenorposaunen) und Karl Bertsch aus Laupheim (Bassposaune). Ihre stilistische Vielfalt verdanken sie der Mitgliedschaft in diversen Auswahlensembles. Ludwig Kibler ist als Organist, Pianist, Sänger und Klarinettist in verschiedenen Ensembles aktiv. Darüber hinaus ist er neben seinem Beruf als Chemiker an der Universität Ulm musikalischer Leiter des Kammerorchesters der Stadt Ochsenhausen.