Klaus Vogel ist Stimmenkönig

In unserem Artikel über den neuen Gemeinderat Altheim („Vier Neue im Altheimer Rat“, erschienen in der SZ am Mittwoch, 29. Mai) haben sich bedauerlicherweise einige Fehler eingeschlichen. Der Stimmenanteil der Liste Freie Bürger beträgt tatsächlich 7411 von insgesamt 13 800 Stimmen. Damit haben die Freien Bürger – wie im Artikel richtig angegeben – einen Sitz dazu gewonnen und sind künftig mit sieben Mitgliedern im Rat vertreten. Darunter ist auch der Stimmenkönig Klaus Vogel mit 1140 Stimmen, Jürgen Zoll erreicht mit 1104 Stimmen das zweitbeste Ergebnis. Von den Freien Bürgern können Nadine Geiselhart, Ulrich Hirsch und Jürgen Zoll neu am Ratstisch Platz nehmen, von der Liste 2019 Martin Schmid. Martin Bailer, Alexander Locher, Christian Buchmann und Martin Vogel haben dagegen den Sprung in den Gemeinderat nicht geschafft. Auch Richard Häußler ist nicht mehr im Gemeinderat vertreten.