Kirchplatz vorerst nicht barrierefrei

Die Anregung aus der Bevölkerung, den im Zuge der Verlegung von Gasleitungen entstandenen Streifen barrierefrei auszubauen, wurde von der Verwaltung zielgerichtet weiterverfolgt. Vor allem aus Kostengründen ist die Umsetzung des Wunsches derzeit jedoch nicht realisierbar.

Franz-Xaver Schwörer als Leiter des federführenden Ingenieurbüros zeigte in der Gemeinderatssitzung an Hand von Bildern und Kostenberechnungen verschiedene Möglichkeiten auf, eine barrierefreie Lösung zwischen Pfarrhaus und Rathaus angehen zu können.

Möglich wäre der Ausbau in Gestalt eines Läufers mit Asphalt als bituminöser Seitenstreifen. Denkbar wäre auch Betonpflaster mit Granitvorsatz. In einem speziellen Werk könnte man das vorhandene Kopfsteinpflaster bearbeiten und danach wieder einbauen. Als schönste Lösung würde Schwörer den Einbau von Granitplatten analog zu den bestehenden Übergängen bezeichnen, und schließlich käme als Luxusvariation auch noch das Basler Schleifverfahren in Betracht, wie es in der Innenstadt von Basel umgesetzt wurde.

Das Büro Schwörer geht im Gegensatz zum Angebot von Firma Eberhard, die bei der Verlegung der Leitungen bereits eingebunden war, nicht von 160 sondern von 200 Quadratmetern auszubauender Fläche aus. Nach Schwörers Berechnungen käme man bei der billigsten Variante mit Asphaltstreifen auf Kosten von rund 56 500 Euro, bei den Betonpflastern auf etwa 64 500 Euro. Die Möglichkeit der Werksbearbeitung mit Bestandspflastern würde auf knapp 88 000 Euro kommen, die schönste Variante hingegen bereits mit 102 500 Euro zu Buche schlagen. Die Luxusvariante mit Kosten von gut 130 000 Euro wäre sowieso jenseits von Altheims Möglichkeiten.

In allen Berechnungen sind Einzelposten wie Restpflaster ausbauen, Kandel anpassen, Querungen ausbessern, Längszeilen, Kiesunterbau und ähnliches enthalten. Im Einzelfall wäre an gewisse Einsparungen zu denken, die Möglichkeit von Eigenleistungen,, wie sie in der Diskussuion aufgekommen ist , jedoch nicht für sehr sinnvoll erachtet.

Bürgermeister Martin Rude beleuchtete eingangs das von Firma Eberhard für die Variante 2 mit Betonpflaster vorgelegte Angebot. Firma Bercher & Maleiko, Ulm, die ursprünglich den Kirchplatz hergestellt hat, brachte nach einer Besprechung vor Ort die Variante ins Spiel, die vorhandenen Großpflastersteine im Werk einseitig zu sägen und danach wieder einzubauen. Allein der Abtransport der Steine, das Sägen und die Rückführung würde mindestens 25 000 Euro an zusätzlichen Kosten verschlingen.

Schwörer bekräftigte Rudes Feststellung, dass der Wunsch nach einem barrierefreien Ausbau dieses Streifens seit langem besteht. Auch der Gemeinderat hat sich im Oktober 2018 mit dieser Sachlage eingehend befasst. Schwörer wies jedoch auch auf ein verkehrstechnisches Problem vor allem für Radfahrer hin. Zum einen müssten sie je nach Ziel entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung fahren, zum andern sei dieser Fahrstreifen nicht von der übrigen Fahrbahn wie vorgeschrieben abgegrenzt.

In der sich anschließenden lebhaften Diskussion kam zur Sprache, dass eine 100prozentige Barrierefreiheit auch bei den Querungen wohl nicht erreichbar sei. Es waren Überlegungen zu hören, ob der Nutzen für die Allgemeinheit so groß sei, dass im Raum stehende Ausgaben zu rechtfertigen seien. Im Blick auf die finanziellen Belastungen der kommenden Jahre könne dieses Projekt in der Gegenwart kaum zu finanziert werden. Man werde das Thema mit Sicherheit im Hinterkopf behalten und nach weiteren Varianten und Lösungsmöglichkeiten suchen, doch im Augenblick dürfe man die primären Aufgaben nicht aus dem Blick verlieren.

Bei einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, die Maßnahme des barrierefreien Ausbaus des Kirchplatzes Altheim derzeit nicht vorzunehmen. Firma Eberhard aus Waldhausen wird die ursprüngliche Situation wieder herstellen.