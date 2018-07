Johannes-Minne in Heiligkreuztal ist 700 Jahre alt

Als einen der Höhepunkte des diesjährigen Anna- und Klosterfestes in Heiligkreuztal lud Pfarrer Heinrich-Maria Burkard zu einer Betrachtung der Johannes-Minne ins Münster ein. Erfreulich viele Gäste haben dieses Angebot angenommen.

Elisabeth, Freiin von Steffeln (1305 – 1312) hat als sechste Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Heiligkreuztal in der Werkstatt des Heinrich von Konstanz nicht nur das prächtige Chorfenster an der Ostseite des Münsters in Auftrag gegeben, sondern auch eine Holzskulptur: die Johannes-Minne. Die älteste Darstellung dieser Art stammt aus der Gegend von Zwiefalten, befindet sich heute in einem Museum in Ohio und wird in die Zeit zwischen 1280 und 1290 datiert. Dort sitzt Christus aufrecht auf einer Bank und links von ihm Johannes, der seinen Kopf an Jesu linke Schulter lehnt. Heinrich von Konstanz schafft eine neue Darstellung, bei der Christus seinen Kopf dem Johannes zuneigt. Diese Zuneigung prägt die Johannes-Minne in Heiligkreuztal in besonderer Weise.

Angesehene Kunsthistoriker sind sich sicher, dass Äbtissin Elisabeth, die sich selbst im Chorfenster zu Füßen Mariens kniend darstellen ließ, den Auftrag gegeben hat, damit zur Einweihung des Münsters Heiligkreuztal im Mai 1319 die Skulptur mit gesegnet werden konnte. Pfarrer Burkard sieht dieses Werk in der Anfangsbegeisterung des Klosters als „erste Liebe“ zwischen dem Chorfenster und der ursprünglichen Bemalung an der Ostseite des Gotteshauses: „Diese Aufbruchszeit zwischen Romanik und Frühgotik mit ihren Andachtsbildern spiegelt sich in der Johannes-Minne wider.“ Schnitzwerke in Kirchen waren nicht nur wie bisher Kultgegenstände, bei denen man das Dargestellte ehren sollte, sondern sie laden nun zur Andacht ein. Nun sehen die dargestellten Figuren sich an. Die innere Phantasie des Betrachtenden soll sich zum persönlichen Gebet vertiefen.

Die Frage „Wo und wie lerne ich lieben ?“ beschäftigte damals viele Zisterzienserinnen, darunter auch die mystisch begnadete Gertrud von Helfta ( 1256 – 1301 ). „Deren Visionsberichte“, so Pfarrer Burkard, „haben eindeutig die Gestaltung die Heiligkreuztaler Johannesminne inspiriert.“ Die Klöster der Zisterzienserinnen wollten alle eine „Schule der Liebe“ sein.

Alle Gäste dieser Einführung in das Kunstwerk bekamen eine Farbfotografie der Minne ausgehändigt, um wesentliche Merkmale und Botschaften für die eigene Betrachtung erkennen und mitnehmen zu können. In der Darstellung Jesu fallen der lange Hals auf, die Ohren und die betont roten Lippen. Diese Eigenheiten illustrieren, was zur Zeit der Entstehung der Skulptur unter dem Begriff „Minne“ als von innen kommender Herzlichkeit verstanden wurde: „Ich habe jemanden, den ich umarmen und festhalten kann, dessen Odem mich berührt und inspiriert, dem ich mein Innerstes ins Ohr flüstern und es ihm damit anvertrauen kann.“

Darstellung der Armut

Als weitere Botschaften der Skulptur nannte Burkard die Treue als festen Halt: Jesus bietet Johannes seine rechte Hand an, ohne dessen Hand zu umklammern. Jesu farbloses Obergewand und die Darstellung ohne Schuhe stehen für die Armut vieler Beter wie auch für die eigene Armut, um andere reich zu machen. Jesu „gotischer Blick“ ist nicht nur auf einen einzelnen Betrachter, sondern auch auf die Umstehenden gerichtet. Das Angebot, mit ihm sein Leben zu teilen, an seinem Herzen Ruhe und Kraft zu finden und in der grünen Farbe die stets keimende Schöpfung zu erkennen, können Momente der inneren Wahrnehmung eines Betrachtenden sein.

Wo diese Johannesminne ursprünglich ihren Platz hatte, ist nicht mehr festzustellen. Doch muss sie an einem Ort aufgestellt worden sein, wo sie für die Schwestern gut zugänglich war. Im Zuge umfassender Restaurationsarbeiten 1955 wurde im Chorraum des Münsters eine Nische freigelegt, in der sie ihren festen Platz gefunden hat und von jedem Besucher des Gotteshauses erkannt werden kann.