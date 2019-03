Jahreskonzert im Fokus

Einer langen Tradition folgend hielt der Liederkranz Altheim auch im Jahr 2019 seine Jahreshauptversammlung am Josefstag ab. Bei Rückschau und Ausblick stand das anstehende Jahreskonzert am 11. Mai im Mittelpunkt der Betrachtungen. Dieses Konzert in der Festhalle Altheim wird vom Chor der Grundschule Altheim und dem Liederkranz Heudorf mitgestaltet.

Der Vorsitzender Hans-Werner Münch hieß neben den Sängerfrauen die Vertreter der Gemeinde und der örtlichen Vereine sowie Ehrendirigent Kurt Zieger und Ehrenvorstand Georg Schuler willkommen. Nach dem Verlesen des Protokolls des Jahres 2018 berichtete Schriftführer Georg Schuler bei der 144. Jahresversammlung des Liederkranzes Altheim von fünf öffentlichen Auftritten im abgelaufenen Sängerjahr, davon vier Mal zu kirchlichem Anlass. Chorleiterin Melina Grabert habe zu ihrem ersten Konzert mit Altheims Sängern den Chor und die Orff-AG der Grundschule sowie Musiker der Conrad Graf-Musikschule eingeladen. Daneben gab es verschiedene vereinsinterne Veranstaltungen wie eine Fahrt zum Wohnort der Chorleiterin, den Vereinsausflug mit Stocherkahnfahrt in Tübingen und Besichtigung des Klosters Bebenhausen sowie eine Radtour im Biosphärengebiet Münsingen. Sängerisch war der Chor vertreten beim Männerchortag des Chorverbands Donau-Bussen in Unlingen und bei der Generalversammlung in Uttenweiler.

Trotz externer Spenden und solcher aus der Sängerschar, Konzerteinnahmen und dem abgehaltenenen Jugendchortag musste Finanzverwalter Karl-Heinz Hartmann von einem Minus in der Vereinskasse berichten. Dank an die Gemeinde galt für die jährliche Zuwendung. Gunnar Gehrmann und Georg Schuler bescheinigten dem Kassierer eine vorbildliche Kasssenführung und schlugen die Entlastung vor.

Da Chorleiterin Melina Grabert krankheitshalber an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, verlas Münch eine Mitteilung von ihr. Darin drückte sie ihren Dank für ein gutes Sängerjahr aus. Sie sehe voll Zuversicht dem Jahreskonzert 2019 entgegen. Die Chorproben sollen von Mittwoch auf Freitag verlegt werden.

Auch der Vorsitzende Hans-Werner Münch blickte auf das variantenreiche Konzert 2018 als Premiere der neuen Chorleiterin zurück. Nun gelte es, die Zeit bis zum 11. Mai konzentriert zu nützen. Er dankte allen Mitstreitern für die Unterstützung im Verein, insbesondere jedoch Theresa Hinz, Chorleiterin im Liederkranz Heudorf, die während Graberts kurzer Babypause die Altheimer Sänger betreut habe. „Für Theresa Hinz war unser Männerchor im Blick auf ihren Gemischten Chor in Heudorf in gewisser Weise auch ein Studienobjekt“, meinte Münch.

In Vertretung von Bürgermeister Martin Rude betonte Peter Voss, dass beim Liederkranz Altheim Tradition und Kameradschaft als hohes Gut vorbildlich gepflegt werden.

Von stets großem Interesse ist die alljährliche Auswertung des Singstundenhefts durch Georg Schuler. Bei 32 abgehaltenen Chorproben konnte er von einem Probenbesuch von 88,2 Prozent berichten. Spitzenreiter sei erneut der erste Tenor. Für den vollständigen Probenbesuch wurden Erwin Grathwohl, Helmut Kugler, Hans-Werner Münch und Georg Schuler geehrt. Vor allem durch Todesfälle in den vergangenen fünf Jahren musste der Verein zwölf Abgänge verzeichnen, sodass der Liederkranz derzeit nur noch aus 23 Sängern besteht.

Bei den seit Jahren gesplitteten Wahlen wurden Franz Dreher als stellvertretender Vorsitzender, Kassier Karl-Heinz Hartmann, Schriftführer Georg Schuler sowie die weiteren Funktionsträger und die Ausschussmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Franz Dreher bedankte sich beim Vorsitzenden Münch für dessen umsichtige Vereinsführung.