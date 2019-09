Die Seniorengemeinschaft Altheim-Heiligkreuztal-Waldhausen lädt am Mittwoch, 18. September, zum Jahresausflug an den Bodensee ein. Am Vormittag feiert Pfarrer Walter Stegmann mit allen Teilnehmern einen Gottesdienst in der Kirche Seefelden bei Uhldingen. Nach einer Fahrt am See entlang lädt der Haldenhof bei Überlingen mit Aussicht auf den See zum Mittagessen ein. In Überlingen selbst gibt es Zeit für eine Kaffeepause, man kann jedoch auch das Nikolausmünster besichtigen oder an der Stadtmauer entlang die Stadt erkunden. Der gemeinsame Abschluss ist in einem Lokal an den Zielfinger Seen geplant. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Kirche in Altheim, um 8.05 Uhr in Waldhausen, um 8.15 Uhr an der Bushaltestelle Andelfinger Straße in Heiligkreuztal. Die Rückkehr ist für etwa 20 Uhr vorgesehen.