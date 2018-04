Investitionen bleiben auf hohem Niveau

Das Landratsamt Biberach hat die Gesetzmäßigkeit der Altheimer Haushaltssatzung in vollem Umfang bestätigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile, auch der festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite ist genehmigungsfrei.

Bei den Bemerkungen, die stets einer besonderen Beachtung wert sind, führt das Landratsamt aus, dass die Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt den Vorjahressatz deutlich übersteigt. Durch den kommunalen Finanzausgleich seien der Gemeinde höhere Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen im Verwaltungshaushalt zugute gekommen.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Altheim mit ihren Schwerpunkten auf der Schaffung einer Begegnungsstätte am Rathaus sowie der Erschließung des Gewerbegebiets Untere Beundlen III und des Baugebiets Bei den Birklen II , so die übergeordnete Behörde, bleibe mit rund vier Millionen Euro weiterhin auf hohem Niveau.

Dank der Ertrags- und Finanzkraft des Haushalts und einer großzügigen Entnahme aus den in den vergangenen Jahren gebildeten Rücklagen kann Altheim in diesem Jahr auf eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung verzichten. „Damit wird der stringente Schuldenabbau fortgesetzt, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende 2018 nur noch 26 Euro beträgt“, stellt Landrat Heiko Schmid fest. Auch wenn die Rücklagen aktuell deutlich abschmelzen müssen, könnten sie schon ab dem kommenden Jahr wieder aufgestockt werden.

Allerdings, so das Landratsamt, stehe mit der Sanierung der Turn- und Festhalle auch künftig noch ein „kapitalinvestives Vorhaben“ an. Mittelfristig könnte daher trotz verfügbarer Rücklagen eine beträchtliche Kreditermächtigung vonnöten sein.

Als gesamte Schlussfolgerung bestätigte der Landrat der Gemeinde Altheim, dass es sich beim vorgelegten Haushalt um ein solides Gesamtwerk handle, was der Gemeinderat mit Dank an Kämmerer Elmar Lohner erfreut zur Kenntnis nahm.