Impulse zum Thema „Do ben i dahoim“

Wegen der schlechten Witterung ist der von der Landjugend Altheim vorbereitete Gottesdienst auf dem Open-Air-Platz in die Pfarrkirche und ins Martinshaus verlegt worden. Die vorgetragenen Ideen der Jugendlichen zu ihrem Thema „Do ben i dahoim“ wurden davon nicht berührt.

Mit 15 Ministranten zog Pfarrer Walter Stegmann zum jugendlich gestalteten, gut besuchten Gottesdienst in Altheims Martinskirche ein. Ein musizierendes Ensemble um Dominik Störkle sorgte für die musikalische Ausgestaltung der Feier.

Viele Eckpunkte des Gottesdienstes wie Kyrie, liturgische Texte, Fürbitten und Dank trugen Mitglieder der KLjB vor. Im Mittelpunkt jedoch standen anstatt einer traditionellen Predigt ihre Impulse zum selbst ausgewählten Thema „Do ben i dahoim“. Dazu könne das Mitwirken als Ministrant ebenso gehören wie die Aktivitäten innerhalb der Landjugend, gezielte Hilfe in der Nachbarschaft oder Begegnungen über Generationen hinweg. So wie ein einzelner Halm auf dem Feld bei einem Sturm keinerlei Chance auf das Überleben habe, biete Gemeinschaft mehr Schutz auf vielerlei Gebieten. Heimat sei da, wo man Freunde hat, wo man gemeinsam etwas bewegen könne, wo man sich in der vertrauten Landschaft wohlfühlt und sie daher auch zu schützen versucht, einfach da, „wo ich willkommen bin“.

Pfarrer Stegmann erweiterte diese Impulse, indem er darstellte, dass es für Menschen auch im Sinne Jesu Heimat untereinander gebe. „Wir sind dort daheim, wo uns Gottes Liebe in Vielfalt zusammenführt und wir in Jesu Frieden leben“, ist auf einem Lesezeichen zu finden, das an alle Gottesdienstbesucher ausgeteilt wurde. All dies wurde zentralisiert auf Altheim als einem bedeutsamen Punkt auf einer großen Weltkarte vor dem Altar.

Danach lud die KLJB zu einem ungezwungenen Gemeindefest ins Martinshaus ein. Wenngleich auch das besondere Flair eines Gottesdiensts und eines Zusammenseins im Freien fehlte, bot sich bei Getränken und gutem Essen reichlich Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. Die Jugendlichen sorgten für Bewirtung, öffneten zu späterer Stunde, wie versprochen, auch die Bar, die selbst für Ältere etwas Passendes zu bieten hatte. Wenngleich in räumlich kleinerem Rahmen, so war vor dem Martinshaus eine Spielstraße aufgebaut und auch die Feuerwehr bot ihre Dienste für gezielte Übungen an.

Der Dank der Landjugend galt Pfarrer Walter Stegmann und den vielen helfenden Händen ebenso wie den verschiedenen Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Der eigentliche Plan der KLJB, sich möglichst oft und vielfältig ins Leben der Gemeinde einzubringen, ist mit Gottesdienst und Gemeindefest voll aufgegangen.