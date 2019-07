Seit 2007 steht ein 34 Meter hohes Stahlkreuz des oberschwäbischen Skulpteurs Robert Schad am portugiesischen Wallfahrtsort Fátima. Bevor das Kreuz jedoch seine gigantischen Ausmaße annahm, wurde ein 3,4 Meter hohes Modell gebaut. Dieses Modell kann seit Freitag im Rahmen der Ausstellung „Ein Kreuz für Fátima“ vor dem Münster in Heiligkreuztal betrachtet werden. Zur Eröffnung der Ausstellung gab Schad in einem Vortrag Einblicke in das Werk und seine Geschichte. Im Anschluss hatten die Besucher die Gelegenheit, in einem Künstlergespräch Fragen zu stellen. Die Veranstaltung fand innerhalb von Schads Skulpturenprojekt „Von Ort zu Ort“ statt. Insgesamt 68 Skulpturen waren im Mai für das Projekt an verschiedenen Orten in der Region aufgestellt worden.

Das Kreuz von Fátima ist ein besonderes Werk für Schad: Für ihn ist es die „absolute Reduktion eines Kruzifixes auf das Wesentliche“. Die detailreiche Gestaltung des Gesichts mit Bart, wie man sie von vielen Kruzifixen kennt, sei eher ein westliches Phänomen. Durch den Verzicht auf diese Details wollte er den Wallfahrern aus unterschiedlichen Nationen die Möglichkeit geben, ihren eigenen Christus in das Kreuz hineinzuinterpretieren ohne die charakteristische Körperhaltung und Kopfhaltung aufzugeben.

Utopien im Raum

So wie das Kreuz sind die meisten von Schads Skulpturen aus Stahl. „Mein Ziel ist die Realisierung von Utopien im Raum“. Stahl sei ein utopisches Element und perfekt für diesen Zweck. Denn trotz seiner physischen Stärke könne man ihm trotzdem Leichtigkeit geben, erklärt er. Woraus man sonst Maschinen baut, das möchte er mit der Natur in Verbindung bringen. In seiner Skulptur „Sygon“, die er für das Projekt „Von Ort zu Ort“ für die Donauinsel neu geschaffen hat, wird dies deutlich. Seine Inspiration für sein Werk waren die in Riedlingen lebenden Störche: So wie sich die Störche in die Landschaft einfügen, soll es auch die Skulptur tun.

Schad ist der Meinung, eine Skulptur gehöre nicht immer auf den Sockel. Vielmehr versteht er seine Werke als Raumzeichnungen: als Zeichnungen, die man von allen Seiten betrachten kann und die mit dem Ort, an dem sie aufgestellt sind, kommunizieren. An einem anderen Ort aufgestellt können sich die Wirkung und der Ausdruck der Skulptur ändern. Für das Projekt „Von Ort zu Ort“ stellte er daher 57 bereits bestehende Skulpturen an neuen Plätzen auf. Die Orte, an denen die Statuen aufgestellt sind, sind sowohl bekannte historische Orte Oberschwabens wie die Heuneburg, aber auch Plätze mit persönlicher und biografischer Bedeutung für Schad. Die Aufgabe seines Projektes sei es, Oberschwaben zu zeigen und an wichtige Orte zu führen.

Noch bis zum 30. November können die temporären Werke des Skulpturenprojekts besichtigt werden. Auch die Ausstellung „Ein Kreuz für Fátima“ im ersten Stock des Klosters Heiligkreuztal kann bis zum Projektende besucht werden. Der Eintritt ist frei.