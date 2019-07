Holzbienen lächeln in naturnahen Beeten

Im Kreisverkehr am Ortseingang, vor dem Rathaus und entlang der Hauptstraße, vor der Schule: Bienen. 39 Stück. Farbig bemalt schweben sie über den naturnah angelegten Blumenbeeten. Vielfarbig. Bemalt von den Schülern der dritten und vierten Klasse der Grundschule am Ort. Viele sorgfältigst ausgeführt, äußerst liebevoll gestaltet, je nach Kunstverständnis, Alter – und Können – des Kindes.

Stolz auf die Ausstellung ihrer Werke sind alle Grundschulkinder. In etwa vier Wochen des Kunstunterrichtes sind die Bienen entstanden. Auf einer Papiervorlage in Originalgröße gestaltete jedes Kind zuvor seinen Entwurf mit einem Phantasiemuster. Nicht nur gelb-schwarz, wie Bienen und Wespen in der Natur aussehen: Möglichst vielgestaltig sollten sie am Ende sein. „Ein Muster im Kopf zu haben“ – und es auf Papier zu bringen – „war für manches Kind schwierig.“ Ein paar der Entwürfe, so eine der ausführenden Lehrerinnen der Altheimer Grundschule Michèle Bailer, mussten nachgebessert werden, da sie zu kleinteilig, zu kompliziert für die Ausführung mit Pinsel und Dispersionsfarben waren. Das Übertragen des Entwurfs auf die Holzformen entwickelte sich ebenfalls als gar nicht so einfach. Beide Seiten sollten gleich aussehen und es konnte nicht radiert werden. Und Michèle Bailer ergänzt: „Was einmal sitzt, sitzt!“

Auch das ungewohnte Material Holz, so Schulleiterin Renate Bechtle, sei eine Herausforderung und für manches Kind eine ganz neue Erfahrung gewesen. Mit schwarzem wasserfestem Stift wurden zum Schluss die Motive abgegrenzt, herausgehoben. „Jede Biene sieht anders aus. Die Kinder waren wirklich sehr kreativ!“, lobt Renate Bechtle ihre Schüler. Sie fügt hinzu: „Jetzt hoffen wir, dass die Bienen Anklang finden – und wirklich am Ort stehen bleiben.“

Das hoffen auch die Mitarbeiter des Bauhofes wie Andreas Bühler – auf seinen Vorschlag, irgendwo im Vorbeifahren gesehen, gehen die Holzbienen zurück – und der Bauhofleiter Markus Schnur. Dem Bürgermeister Martin Rude vorgestellt, vom Gemeinderat genehmigt, wurden 40 Bienenformen aus mehrschichtigem Holz ausgesägt, grob vorgeschliffen und mit Schimmelschutz versehen den Grundschülern zur Ausgestaltung übergeben. Nachdem die bemalten Insekten mit einem entsprechenden Holzstab versehen waren, fanden sie ihre Plätze in einem der naturnah angelegten Beete.

Naturnahe Inseln

Um die biologische Vielfalt in den Kommunen zu fördern, hatte der Nabu – der Naturschutzbund Deutschland – das Programm „Natur nah dran“ ins Leben gerufen. 2016 waren die Inseln in Altheim auf Beschluss des Gemeinderates und mit Fördermitteln des Landes vorbereitet, im Jahr darauf die Vorgaben umgesetzt worden. Am Rathaus und seiner näheren Umgebung, vor der Grundschule, am Friedhof, auf den Verkehrsinseln Waldhausen-Andelfingen, an der Waldhauser Straße und inzwischen auch auf der Fläche um den Bauhof wurde „magerer Boden“ aufgebaut, so Markus Schnur. Dazu wurde der Humus fast vollständig abgetragen, Wandkies, verharkt mit einer dünnen Schicht Kompost aufgebracht. „Sehr nährstoffarm“, sagt Schnur, müsse der Untergrund für die Stauden und die angesäten Pflanzen – mehrjährige und einjährige – sein.

Sehr vielseitig in Formen und Farben, in ihrer Höhe und Blühzeit sollen die Rabatten gestaltet sein. Und nicht „g’schleckt“ wirken; nicht Buchs an Buchs, nicht in Form geschnittene Eiben und Thuja werden kultiviert. „Alles soll ein bissle wild sein“, so Schnur. Für Insekten und andere Tiere. Die „Biodiversität“ werde dadurch gefördert. „Es soll immer was blühen, um den Insekten Nahrung zu bieten“, ergänzt Andreas Bühler.

Dabei werde nicht gedüngt, nicht gegossen – außer in extremen Situationen– und kaum zurückgeschnitten. Im Frühjahr werden ein Mal die trockenen Pflanzenreste entfernt; dann können die frühen Zwiebelgewächse kommen, anschließend die Schlüsselblumen und die Küchenschellen – „unsere Lieblinge“, sagt Bühler mit leuchtenden Augen – und nach und nach Lilien, Färberkamille, Schafgarben aller Couleur, Sonnenhüte, Wegwarten, Thymian. Hohe und niedere Sorten.

Am Anfang, so Schnur, seien noch Lücken entstanden und nicht gewünschte „Beikräuter“ müssten entfernt werden. Diese Lücken würden durch Aussamen und Quertriebe geschlossen. Auch hätten sich nicht alle Flächen zufriedenstellend entwickelt; manche Pflanzen hätten den Standort nicht angenommen. Und manche Pflanzinseln hätten sich trotz gleicher Vorarbeit, gleichen Samen, dem selben Aussaattag als ganz anders herausgestellt: Natur eben.

Nicht alle Einwohner der Gemeinde seien gleichermaßen begeistert. Die Nabu-Mitarbeiter jedenfalls seien bei ihrer Kontrolle sehr zufrieden gewesen, mit den Pflanzen und den darin entdeckten Insektenarten, sagt Markus Schnur. Auch seltene Bienen konnten sie ausmachen – abseits der bemalten Holzbienen.