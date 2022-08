Heiligkreuztal hatte ein eigenes Brauhaus

Der Internationale Tag des Bieres fällt dieses Jahr auf den 5. August. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nehmen den Festtag zum Anlass, um auf die Jahrhunderte alte Kunst des Bierbrauens in den Klöstern Oberschwabens aufmerksam zu machen. Im Nonnenkloster Heiligkreuztal und den Klöstern Wiblingen und Schussenried entwickelte sich ein florierendes Brauereiwesen – wegen seiner vorzüglichen Qualität war der Gerstensaft nicht nur bei den Geistlichen, sondern auch bei Laien geschätzt.

Die Kultur des Bierbrauens wird weltweit am Internationalen Tag des Bieres gefeiert. Der Tag wurde von sechs Amerikanern ins Leben gerufen und zum ersten Mal 2008 in den USA gefeiert. Schnell wurde die lokale Veranstaltung auch in anderen Ländern beliebt. Heute finden am Internationalen Tag des Bieres hunderte Veranstaltungen in zahlreichen Ländern weltweit statt. Das Fest zur Ehrung der internationalen Bierbraukultur wurde bis 2012 stets am 5. August gefeiert. Seither findet der Tag immer am ersten Freitag im August statt, der im Jahr 2022 wieder auf den 5. August fällt.

Bier als Zahlungsmittel

Auch wenn die Zisterzienserinnen von Kloster Heiligkreuztal am liebsten Wein tranken, kam im 17. Jahrhundert Bier hinzu. Mit dem Bau eines eigenen Brauhauses entstand der Gerstensaft sogar innerhalb der Klostermauern. Das ehemalige Brauhaus ist heute das Haus St. Raphael und liegt neben dem Kornhaus. Langsam stieg der Bierkonsum im Konvent an.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts tranken die Nonnen acht Eimer und zwei Quart Bier. Das waren rund 100 Liter Bier im Jahr. Die übrige Menge Gerstensaft nutzte man als Bezahlungsmittel: Eine Besoldung in Naturalien war im 18. Jahrhundert weit verbreitet – so erhielt der Hausmeister eine Bierbesoldung von zwölf Eimern pro Jahr. Ob er dabei zwischen dem „Convent-Bier“ oder dem „Würths-Bier“ wählen konnte, ist unklar. Für beides waren die Nonnen bekannt.

Ein gewinnbringendes Getränk

Kloster Wiblingen ist eine Perle des Barock und Rokoko in Oberschwaben: Prunkvoll, monumental und mit farbenprächtigen Fresken versehen – so präsentiert sich die Klosterkirche den Besuchern. Der Bibliothekssaal besticht durch sein reiches Figurenprogramm und die rhythmisch geschwungene Galerie. Der Bau des beeindruckenden Ensembles war teuer; doch die Benediktiner vor den Toren Ulms kamen im 18. Jahrhundert zu Reichtum – nicht nur durch fromme Spender, sondern auch aus eigener Geschäftstüchtigkeit: Die Mönche des Klosters verstanden sich aufs Bierbrauen.

Das Brauwesen war eine sprudelnde Einnahmequelle – und lässt sich bis ins späte 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Als die Benediktiner 1714 den Neubau ihrer Klosteranlage in Angriff nahmen, begannen sie zuerst das Brauhaus zu bauen: Es liegt, gut sichtbar, im nordwestlichen Flügel des Wirtschaftshofes.

Eine anhaltende Tradition

Bier war für die Mönche jedoch mehr als ein Handelsgut: Da nach den Regeln des Heiligen Benedikt das Fasten durch Flüssiges nicht gebrochen wurde, konnten sich die Mönche während der häufigen Fastenzeiten mit starkem, würzigem und kalorienhaltigem Bier sättigen. Jedem Mönch stand täglich eine gewisse Menge Bier zu, ebenso wie ein viertel Liter Wein. Bier galt darüber hinaus in allen Bevölkerungsschichten als Grundnahrungsmittel: Es war nahrhaft und gleichzeitig ein recht gesundes Getränk im Vergleich zu Wasser, das oft verschmutzt war.

Auch in Schussenried spielte der Gerstensaft eine bedeutende Rolle: In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichteten die Prämonstratenser ein stattliches Brauhaus auf dem nordwestlichen Klosterhof. Mit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Kloster aufgehoben – das Bierbrauen in Schussenried überdauerte jedoch. Noch heute wird im „Unteren Brauhaus“ gebraut: Die klösterliche Tradition lebt fort.