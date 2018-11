Heiligkreuztal bekommt neue Bauplätze

Mit der einstimmig gefassten Zustimmung zum Bebauungs- und Erschließungsplan „Erlenstock III“ in Heiligkreuztal kommt der Wunsch, dort neue Bauplätze zu erschließen, in eine entscheidende Phase. Die Baumaßnahme könnte im Herbst 2019 abgeschlossen sein.

Bereits im September 2017 erfolgte der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Erlenstock III“ in Heiligkreuztal. Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden wurden ordnungsgemäß durchgeführt, zwei Stellungnahmen aus der Bevölkerung und redaktionelle Anpassungen behördlicherseits in den Textteil eingearbeitet.

Auch der Schutz des allgemeinen Wohngebiets mit einem Mischgebiet und einem dahinter gelegenen Gewerbegebiet, das sich noch in der Genehmigungsphase befindet, wurden mit dem Landratsamt Biberach besprochen.

Hartmut Kopp als Planer des Ingenieurbüros Schwörer stellte die benötigten Lageskizzen in der Gemeinderatssitzung vor und erläuterte Details. „Die Straße ist vorgegeben“, stellte der Planer fest, „es könnten Bauplätze in der Größenordnung von 600 bis 700 Quadratmetern oder etwas darüber hinaus entstehen.“ Anschlüsse für Schmutz- und Regenwasser für die einzelnen Häuser sind vorgesehen, das Regenwasser könnte auf den Baugrundstücken versickern. „Das Regenwasser vor Ort abzuleiten ist der Wunsch jeder Planung“ bemerkte Kopp. Dennoch würden Notabläufe hergestellt.

Nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans können die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr vorgenommen werden. „Der Plan steht“, unterstrich Kopp, „die Baumaßnahme könnte bis Herbst 2019 getätigt sein.“ In Heiligkreuztal würden damit ab 2019 neue Bauplätze in der Größenordnung ab 600 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Einstimmig erteilte der Gemeinderat den vorgelegten Entwürfen des Bebauungs- und Erschließungsplans zu „Erlenstock III“ seine Zustimmung und beschloss die entsprechenden Satzungen. Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. Die gesamte Maßnahme „Erlenstock III“ wird im Haushaltsplan 2019 finanziert.