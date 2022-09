Häussler Backdorf von Handelsverband ausgezeichnet

Das Backdorf der Karl-Heinz Häussler GmbH ist mit dem Qualitätszeichen „Generationenfreundliches Einkaufen“ des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW) ausgezeichnet worden. Das teilt der Handelsverband in einem Schreiben mit.

Mit dem Qualitätszeichen „Generationenfreundliches Einkaufen“ prämiert der Handelsverband Geschäfte, die den Einkauf für alle Generationen und Personengruppen unbeschwerlich und so barrierearm wie möglich gestalten. Dabei stehen neben Senioren auch Eltern mit Kindern und Menschen mit Behinderung im Fokus.

Neben ebenerdigen Eingängen, breiten Durchgängen und einer Kinderecke sticht die Generationenfreundlichkeit im Häussler Backdorf vor allem durch einen kompetenten und vollumfänglichen Kundenservice hervor – ebenfalls von zuhause aus via Live-Video-Call möglich, schreibt der Handelsverband in seiner Begründung. „Hier erlebt man ein rundum geschaffenes Wohlfühlamiente, das gleichermaßen einzigartig wie positiv ist. Ich bin begeistert“, berichtet Robin Stephan, Referent der Geschäftsführung des Handelsverband Baden-Württemberg bei der Übergabe der Urkunde.

Das Backdorf bietet auf über 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine Übersicht aller Häussler Geräte – auch zum Anfassen und Testen. Man findet hier neben den Gerätschaften ebenfalls eine große Auswahl an Zubehör, Rezepten und auch Lebensmittel-Zutaten. Neben dem Produkt- und Serviceangebot finden die Kunden hier noch weitere Überraschungen: Das Häussler Backdorf bietet zum Beispiel Wohnmobilstellplätze und Hundeboxen an, hilft auf Anfrage gerne bei der Vermittlung von Übernachtungen in der Region und berät in Sachen Ausflugsziele gerne mit dem ein oder anderen „Geheimtipp“.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Generationenfreundlichkeit ist ein Muss. Dies lässt sich auch ganz einfach an unserem Hauptprodukt festmachen – ein Holzbackofen ist eine Anschaffung fürs Leben. Es dauert oft Jahre, bis die Kaufentscheidung dazu fällt. Danach ist das Gerät für Jahre oder Jahrzehnte im Einsatz und wird nicht selten vererbt. Auch nach dem Gerätekauf sorgen wir für neue Rezeptinspirationen und sichern damit auch den Verkauf von Zubehör und Lebensmitteln. Somit wird deutlich, dass wir unsere Kunden in allen Lebensphasen betreuen. Außerdem gehört es zum Anstand, dass alle Menschen gleichermaßen willkommen sind“, sagt Rosemarie Häußler-Mayer, Geschäftsführerin der Karl-Heinz-Häussler GmbH.