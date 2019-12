Gottesdienste mit Panflötenklängen

Wolfgang Ernst beschert mit seinem Panflöten-Spiel den Weihnachtsgottesdiensten in Altheim einen besonderen musikalischen Höhepunkt. Er umrahmt in der Martinskirche den um 9.30 Uhr beginnenden Gottesdienst am zweiten Feiertag mit seinem Instrument, zum Teil begleitet von Orgelklängen und zum Gesang des Kirchenchors Weihnachtslieder.

Der gebürtige Biberacher begann seinen musikalischen Werdegang mit der Ausbildung an der Querflöte. Seit 1978 widmet er sich – zunächst als Autodidakt und seit 2002 als Privatschüler des Panflöten-Virtuosen Ulrich Herkenhoff – dem Panflöten-Spiel. Sein Anliegen ist, die Panflöte als seriöses Konzert-Instrument zu etablieren und er hat dies auch schon bei mehreren Auftritten unter Beweis gestellt, so bei Konzerten in Biberach. Inzwischen bringt er als Unterrichtender das Panflöten-Spiel auch anderen nahe.

Die Christmette an Heiligabend um 18.30 Uhr in der Martinskirche in Altheim gestaltet der Kirchenchor mit. Er singt unter anderem die Messe nach Weihnachtsliedern von Matthias Wolf und das Transeamus, begleitet von einem kleinen Orchester mit Violinen, Oboe und Flöten. Den Wortgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, ab 9.30 Uhr umrahmt der Musikverein Altheim mit feierlichen Klängen.