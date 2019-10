Gottesdienst im Grünen

Am Sonntag 6. Oktober um 17 Uhr wird auf dem Open-Air-Gelände zwischen Altheim und Waldhausen mit Pfarrer Walter Stegmann der diesjährige Erntedankgottesdienst im Grünen gefeiert.

Mit dem Blick in die Landschaft lädt die KLJB Altheim zu einem fröhlich-festlichen Gottesdienst ein. Thematisch stehen der Dank für die Ernte und die Vielfalt der Schöpfungsgaben im Mittelpunkt. Mit eigenen Impulsen will die Landjugend das diesjährige Thema „Manchmal ist das scheinbar Wenige viel – unseren Dank vor Gott bringen" den Gottesdienst gestalten. Pfarrer Stegmann hat dazu ein Liedblatt entworfen, sodass die Grundlage auch für einen freudigen Gesang gelegt ist. Nach diesem Gottesdienst für Jung und Alt, für Kinder und Familien, ist Gelegenheit geboten, bei Zopfbrot und Getränken miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst zu gleicher Uhrzeit in der Martinskirche Altheim statt.