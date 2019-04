„Gewerbepark ist eine gute Geschichte“

Der Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Donau-Bussen (IGI DoBu) verfolgt das Ziel, die Wirtschaft in der Region zu stärken und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Mit ihrem Beitritt zur Gründung des Verbands will Altheim dieses Ziel unterstützen.

„Ein derartiger Zweckverband ist eine gute Geschichte, die bereits vor 25 Jahren im Bereich der Überlegungen stand“, stellte Bürgermeister Martin Rude in der Gemeinderatssitzung fest. „Jetzt sind wir in der Raumschaft auf einem guten Weg.“

Die Stadt Riedlingen strebt zusammen mit den Gemeinden Altheim, Dürmentingen, Ertingen, Langenenslingen, Unlingen, Uttenweiler und Zwiefalten eine Entwicklung von regional bedeutsamen Schwerpunkten für Gewerbe- und Industrieflächen an. Damit sollen dem Gewerbe in einer Zeitspanne von 20 bis 30 Jahren Entwicklungsmöglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität und Entwicklung der Raumschaft geboten werden. Es gelte, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Auch auf die Einwohnerzahlen der Kommunen könnte sich dies positiv auswirken. Im Blick sind zwei verkehrsgünstig gelegene Gebiete in der Größenordnung von 82 Hektar auf den Gemarkungen Riedlingen und Ertingen. Der Riedlinger Standort liegt östlich des Vogelbergs im Innenradius der geplanten neuen Ortsumfahrung der Stadt.

In der Satzung ist vorgesehen, dass sich Riedlingen und Ertingen mit jeweils 20 Prozent, die beteiligten Gemeinden wie Altheim mit jeweils zehn Prozent am gemeinsamen Projekt beteiligen. Sitz des Zweckverbands wäre Riedlingen. Die Verbandsversammlung soll entsprechend der Bürgermeister der Gemeinden aus acht Mitgliedern bestehen. Möglicherweise wollen vor allem größere Gemeinden mehrere Mitglieder in die Versammlung entsenden.

In der Diskussion im Altheimer Gemeinderat wurden auch Bedenken laut, gewerbliche Gebiete als Ausweitung der bestehenden industriellen Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen anzusiedeln. „Die Bedenken der Landwirtschaft sollten nicht aus dem Blickfeld entschwinden und verantwortungsvoll wahrgenommen werden“, war im Gremium zu hören. Andererseits bedeute jedoch der geplante Zusammenschluss als Plan lediglich einen Versuch, zukunftsweisend in dessen Umsetzung zu gehen. „Das Ganze ist langfristig angesetzt,“ meinte Bürgermeister Rude, „man wird sehen, was praktikabel ist und sich umsetzen lässt.“ Spätere Generationen, so wurde auch vermerkt, sollen nicht den Vorwurf erheben können, man habe die Regionalplanung verschlafen.

Einstmmig stimmte der Gemeinderat der Satzung des Zweckverbands Interkommunaler Gewerbe-und Industriepark Donau-Bussen (IGI DoBu) zu. Altheim tritt dem Verband zum Zeitpunkt der Gründung bei. Die Zustimmung zu Satzung und Betritt erfolgt auch dann, wenn eine Stadt oder Gemeinde etwa wie Riedlingen die Entsendung zusätzlicher Vertreter in die Zwecksverbandsversammlung beschließt.