Gestohlenen Wohnwagen wiedergefunden

Die Suche nach einem Wohnwagen, der seit Weihnachten in Altheim fehlte, war erfolgreich. Wie die Polizei mitteilt, meldete der Eigentümer den Diebstahl am Donnerstag bei der Polizei. Seit Mittwochabend muss jemand den Anhänger von dem Grundstück am Alten Dollenhofweg gestohlen haben, so der Mann gegenüber der Polizei. Dazu knackte der Dieb offenbar das Schloss, mit dem der Wohnwagen gesichert war. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und suchte nach dem Wohnwagen. Auch der Eigentümer nahm die Suche auf und veröffentlichte eine entsprechende Notiz im Internet. Daraufhin meldete sich am Freitagmorgen ein Zeuge, der den Wohnwagen entdeckt hatte. Er war ihm in der Enhofer Straße in Wilflingen aufgefallen. Dort holte der Eigentümer den Anhänger wieder ab. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Dieb dauern noch an. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gestellt.