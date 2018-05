Fremdsprache in der Praxis erprobt

17 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen haben ein interkulturelles Abenteuer hinter sich. Für acht Tage ging es für die Gruppe zu einem Schüleraustausch mit der spanischen Privatschule Colegio Nuestra Señora Del Carmen in die im Süden Spaniens gelegene alte Hafenstadt Cádiz mit 110 000 Einwohnern.

Nach einem sehr herzlichen Empfang hatten sie die Gelegenheit, Parallelen und Unterschiede im deutschen und spanischen Schulleben und im Alltag ihrer spanischen Gastfamilien zu entdecken. Dabei erprobten sie mit viel Freude und Mut ihre Fremdsprachenkenntnisse und vertieften so schnell ihre Spanischfähigkeiten. Die spanische Hafenstadt Cádiz gilt als die älteste Stadt Europas und so gab es dort jede Menge zu entdecken. Auch gemeinsame Ausflüge standen auf dem Programm. So wurde während der acht gemeinsamen Tage neben der andalusischen Hauptstadt Sevilla auch der idyllische Hafenort Puerto Santa María besucht. In kürzester Zeit wurde aus der deutsch-spanischen Schülergruppe eine unzertrennliche Einheit. Schnell entstanden erste Freundschaften und so flossen bei der Abreise viele Tränen. Spätestens vor den Pfingstferien werden diese aber getrocknet sein, denn dann kommen die spanischen Schüler vom 7. bis 15. Mai nach Ertingen, um dort in die deutsche Sprache und Kultur einzutauchen und die internationalen Freundschaften zu festigen.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 bietet die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule, neben Englisch und Französisch, auch Spanisch als weitere Fremdsprache an. Der Schüleraustausch findet auf Initiative der Schule dieses Jahr zum ersten Mal statt und soll künftig noch viele Schüler und Schülerinnen für das Erlernen von Fremdsprachen begeistern. Der Austausch wird unterstützt durch den Schulförderverein der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen.