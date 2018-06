Feuerwehr Altheim ist „gut aufgestellt“

Pfarrer Walter Stegmann hat das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Altheim gesegnet. Den Gottesdienst im Vorfeld hatte er mit passenden Stichworten wie Gemeinschaft, Schutzhelm und Blaulicht deshalb ganz auf die Segnung ausgerichtet.

Den Kolibri als fast unscheinbarem Vogel, der dennoch Tropfen um Tropfen zur Linderung eines Brandes beitragen will, stellte Stegmann in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen über den Teamgeist, der auch den Wert einer Feuerwehr ausmache. Auch die Fürbitten der Feuerwehrmänner waren geprägt von der Bitte um Hilfe bei Abwendung und Minderung von Gefahren, von der Stärkung der Gemeinschaft und vom Gedenken an verstorbene Mitglieder der Altheimer Wehr.

Anschließend hieß Kommandant Bernd Wiedmann im Feuerwehrgebäude neben den Vertretern der überörtlichen Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung auch Bürgermeister i.R. Norbert Wäscher willkommen. In seiner in Reimen vorgetragenen Festrede stellte Wiedmann fest: „Die alte Karre hatte zwar Charme, doch taugte nur noch für einen Fehlalarm.“ Nun sei man mit der Neuanschaffung des Mannschaftstransportwagens mit Anhänger wieder bestens ausgerüstet. Nicht nur im Blick auf die Jugendfeuerwehr mache die Unterstützung des Gemeinderats die Arbeit in Altheim zu einer „verwaltungstechnischen Wohlfühloase“.

720 Arbeitsstunden

In 720 Arbeitsstunden haben Feuerwehrleute den erworbenen Anhänger nun so ausgebaut, dass er den gewünschten Zweck erfüllt. Dies passe in die Bemühungen der Gemeinde, so Bürgermeister Martin Rude, für die Arbeit der Feuerwehr den bestmöglichsten Rahmen zu schaffen: „Die 60 000 Euro sind für die Sicherstellung des Brandschutzes und den Erhalt der Einsatzfähigkeit der Altheimer Wehr sicher gut angelegt.“

Dem pflichteten auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Merz und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Berthold Rieger bei: „Im Blick auf Personal und Ausrüstung ist die Feuerwehr Althem gut aufgestellt.“ Nun sei durch den vorhandenen Bestandsschutz auch Überlandhilfe möglich. Der Wunsch, dass alle Feuerwehrmänner von ihren Einsätzen gesund und wohlbehalten zurückkommen, beschloss den offiziellen Teil der Fahrzeugsegnung.