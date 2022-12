Feldenkrais, Yoga oder selbstsicheres Reden erlernen

Die Stefanus-Gemeinschaft bietet im Januar 2023 wieder verschiedene Veranstaltungen im Kloster Heiligkreuztal an. Der Anmeldeschluss ist schon demnächst.

So gibt es zum Beispiel vom 13. bis 15. Januar 2023 den Kurs „Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung“. Mittels einfacher Bewegungen wird die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung gefördert. Anmeldeschluss ist der 22. Dezember. Auch vom vom 13. bis 15. Januar 2023 wird der Kurs „Yoga – ein individueller Übungsweg“ angeboten. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihren Körper, Atem und Geist in Einklang bringen können. Anmeldeschluss ist am 5. Januar 2023. „Reden lernen ohne Stress“ heißt es vom 27. bis 29. Januar 2023. Die Teilnehmer lernen, selbstbewusster aufzutreten, schlagfertiger und sicherer im Reden zu werden. Anmeldeschluss ist am 5. Januar 2023.

Anmeldung für alle Kurse bei der Stefanus-Gemeinschaft, 88499 Heiligkreuztal, Telefon 07371/1860, Mail: Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de.