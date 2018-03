Für 2019 wird mit Sparetat gerechnet

Wie die beiden Vorjahre ist auch das Jahr 2018 in Altheim von großer Investitionstätigkeit geprägt. Vom Gesamtumfang des Haushalts in Höhe von rund 9,6 Millionen Euro sind über 4,1 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeordnet. Für 2019 ist daher ein Sparhaushalt in Sicht.

Für das Jahr 2016 führte Kämmerer Elmar Lohner aus, dass bereits dort eine rege Investitionstätigkeit zu verzeichnen war. Der Rückbau des Areals Haid schlug mit 770 000 Euro zu Buche, für das schnelle Internet wurden 365 000 Euro aufgewendet, der Neubau des Gemeindegemeinschaftsraums mit 480 000 Euro und die Auslagerung des Bauhofs mit 500 000 Euro finanziert, was nur mit einer Rücklagenentnahme von etwa 1,4 Millionen Euro getätigt werden konnte.

Das Jahr 2017 lief aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfreulich. Der Vermögenshaushalt war geprägt vom weiteren Rückbau der Gewerbebrache Haid, der Resterschließung des Baugebiets „Auf der Halde IV“, der energetischen Erschließung des Mehrzweckraums in Heiligkreuztal, vom Straßenbau im Gebiet „Auf dem Bürgle“ und der Leitungsverlegung für das schnelle Internet sowie von vorbereitenden Maßnahmen für die geplante Begegnungsstätte im Zuge mit dem barrierefreien Rathaus.

Der Verwaltungshaushalt 2018 wird mit rund 5,4 Millionen Euro ausgewiesen. Auf der Einnahmenseite wird mit leichten Zunahmen beim Grundkopfbeitrag und bei den Schlüsselzuweisungen gerechnet, während die Grund- und Gewerbesteuer keinen nennenswerten Schwankungen unterliegen dürften. Auch für die Förderung der Kleinkindbetreuung und der Betriebskosten wird mit leicht höheren Zuweisungen gerechnet.

Im Bereich der Ausgaben wird die Steigerung der Personalkosten mit drei Prozent angegeben, die allerdings in den Folgejahren etwas sinken dürfte. Im Ranking der Steuerkraftsumme je Einwohner belegt Altheim im Landkreis Biberach lediglich Platz 41, wenngleich sich die Umlagen in den Folgejahren wieder auf etwas höherem Niveau einpendeln sollten. Für Unterhaltsaufwendungen sind im laufenden Jahr 420 000 Euro vorgesehen, vor allem für den Karl-Wolf-Steg, die Unterhaltung von Feldwegen, und das Streichen der Fassade des Rathauses, aber auch die Renaturierung des Soppenbachs und Arbeiten auf Friedhöfen und Spielplätzen.

Im Bereich des Vermögenshaushalts stehen größere Investitionsmaßnahmen zur Durchführung an. Das Projekt Auslagerung des Bauhofs in den Sandgrubenweg sowie die Erstellung des Gemeindegemeinschaftsraums stehen kurz vor dem Abschluss. Dies gilt auch für die energetische Sanierung des Mehrzweckraums in Heiligkreuztal. Als weiteres Großprojekt gilt die Schaffung einer Begegnungsstätte im Bereich der ehemaligen Bauhofscheuer sowie die gleichzeitige Realisierung eines barrierefreien Rathauses. Für die Gesamtkosten von über zwei Millionen Euro liegen Förderbescheide aus dem Sonderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ und dem Ausgleichsstock von zusammen knapp 1,2 Millionen Euro vor.

Rückbau des Areals Haid

Die Erschließung des Gewerbegebiets „Untere Beundlen III“, verbunden mit dem Bau einer schwerlasttauglichen Straße soll 2018 realisiert und die weitere Verlegung von Leitungen für das schnelle Internet forciert werden. Dagegen müsste der Rückbau des ehemaligen Areals Haid im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden können. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 1,75 Millionen Euro betragen und damit den ursprünglich angenommenen Kostenrahmen weit überschreiten. Im frei gewordenen Areal sollen Baugrundstücke entstehen. Für deren Erschließung fallen im Bereich Straßenbau, Kanalisation und Wassrversorgung knapp 600 000 Euro an.

Mit einer Förderzusage von 700 000 Euro wurde Altheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Die Fördermittel wurden im Jahr 2017 um weitere 400 000 Euro aufgestockt. „Wir sind guter Dinge, dass diese Mittel im Haushaltsjahr 2018 aufgrund eines entsprechenden Förderantrags nochmals aufgestockt werden“, betonte Lohner in der Gemeinderatssitzung. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt wird nach 770 000 Euro im Jahr 2017 für das Jahr 2018 mit 570 000 Euro prognostiziert, was immer noch ein recht hohes Niveau bedeutet. Eine Entnahme von 975 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage wird vermutlich notwendig sein, wenngleich das nächste anstehende Großprojekt Turn- und Festhalle zumindest bis ins Haushaltsjahr 2021 verschoben werden muss und auch da wohl nur über Kredite finanziert werden kann.

Für das Jahr 2019 kündet Kämmerer Lohner einen Sparhaushalt an, in dem wohl nur die dringendsten Investitionen wie die Erschließung von Baugelände in Waldhausen und Heiligkreuztal enthalten werden sollen.

Die Hebesätze werden mit 320 Prozent für Grundsteuer A, mit 300 Prozent für Grundsteuer B und 340 Prozent für die Gewerbesteuer nach den Steuermessbeträgen angegeben. Altheim zählt derzeit 2167 Einwohner.