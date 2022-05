Einführung in Tai Chi

„Stille und Bewegung in Harmonie“ - unter diesem Motto findet in der Woche nach Pfingsten im Kloster Heiligkreuztal eine Einführung in die Kunst von Tai Chi statt. In der Zeit von Montag, 6. Juni, bis Samstag, 11. Juni, lernen die Teilnehmenden, wie die Abfolge langsam fließender Bewegungen im Verbund mit Heilgymnastik und Zen-Meditation Geist und Körper beflügeln können. Die Leitung hat Wolfram Möller aus Ammerbuch. Anmeldungen bis zum 11. Mai bei der Stefanus-Gemeinschaft, Telefon: 07371/1860. E-Mail: Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de.