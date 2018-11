Eine reiche Ernte für Simon

Musiktheater nicht nur zu konsumieren, sondern mitzugestalten, das ermöglichen Claudia Fenn und Johannes Föttinger aus Wien Schülern in ihren Musikworkshops. Am Montag waren sie zum wiederholten Male in der Grundschule in Altheim zu Gast. Mit der Musik von Antonio Vivaldi und Joseph Haydns Oratorium „Die vier Jahreszeiten“ ließen sie die Buben und Mädchen den Wandel eines Jahres in der Natur und dem menschlichen Leben nachvollziehen.

Geschäftiges Treiben herrscht noch in der Turnhalle, während die ersten Schüler bereits auf Turnbänken und Matten sitzen, einige von ihnen in Kostümen, viele mit Tüchern in den Händen. „Die Jahreszeiten“ hat das Musiktheater „Kinder des Olymp“ die diesjährige Produktion überschrieben und die Kinder sind vorbereitet, wissen, dass es derer vier gibt: den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Diese gehören auch zu den Haupt-Akteuren der zwei Schulstunden und sind an ihrem fantasievollen Kopfschmuck zu erkennen mit zarten oder kräftigen Blüten, Trauben und schließlich filigranen Schneeflocken.

Gemeinsam wird erarbeitet, warum es unterschiedliche Jahreszeiten gibt und welche Auswirkungen sie auf die Menschen haben. Ist da doch der Gutsherr, der jenem Pächter die Krone aufsetzt, der die reichste Ernte einfährt. Simons Land wirft kaum etwas ab, was seinen reichen Nachbarn Fabian frohlocken lässt, will er doch sein Grundstück kaufen, um sich ein großes Haus darauf zu bauen.

Simons und seiner Frau Verzweiflung bleibt nicht ungehört und plötzlich bewegen sich die Lippen von knapp 100 Grundschulkindern und lassen einen warmen Frühlingsregen auf das frisch eingesäte Feld plätschern. Die Sonne lässt die Früchte wachsen und ein Gewitter mit Blitz und Sturm drückt die hochmütigen Sonnenblumen des Nachbarn nieder und verschont Simons Ernte. Mit Ochs und vielen Früchten tritt er vor den Gutsherrn, erhält die Krone und als Nachbar Fabian ihm sogar sein verloren gegangenes Schaf zurückbringt und sich bei ihm entschuldigt, ist nicht nur das Jahr zu Ende, sondern auch die Aufführung.

Jedes Kind hatte darin eine Aufgabe und alle haben sie prächtig gemeistert, trugen ihre Sprechrollen hervorragend vor, verdeutlichten den Kampf zwischen Winter und Frühling, um schließlich wieder Frau Holle zu würdigen.

Klar, dass dabei die Musik nicht zu kurz kam, Claudia Fenn und Johannes Föttinger sangen Arien zur Musik vom Band und machten die Kinder anhand von Musikbeispielen darauf aufmerksam, wie die beiden Komponisten das Geschehen in Musik umgesetzt haben, das Summen der Bienen und Insekten etwa oder das Plätschern eines Baches, bis hin zum „Kikeriki“ eines Hahnes. Auch musikalisch waren die Kinder Teil der Aufführung, hatten sie doch zwei Lieder einstudiert und schlossen quasi als Zugabe unter der Leitung von Rektorin Renate Bechtle mit dem noch einmal gemeinsam gesungenen „Bunt sind schon die Wälder“. Ihr Dank galt den beiden Akteuren aus Wien, die „jedes Jahr was Neues“ auf die Bühne brächten, aber auch allen Schülern. „Ihr habt eure Sache toll gemacht“, lobte die Schulleiterin.

Neue Definition von Oper

Außer Mamas, Papas und Großeltern der Schulkinder erlebten die Gäste der Altheimer Tagespflege die Aufführung der „Jahreszeiten“. Da war die Antwort eines Buben auf die Frage von Claudia Fenn, was denn eine Oper sei, nur schlüssig: „Wenn sehr viele Omas und Opas zusammen kommen“. (wawo)