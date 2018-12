Eine märchenhafte Weihnachtsfeier

Geprägt von vielen musikalischen Beiträgen einzelner Mädchen und Buben war die Weihnachtsfeier der Grundschule Altheim und Lehrerinnen, Eltern und Großeltern staunten nicht schlecht, was sie in wenigen Monaten an ihren Instrumenten bereits gelernt hatten, egal, ob am Klavier, an Saxofon oder Trompete. Fortgeschrittene spielten zweistimmig im Duett Blockflöte oder ließen aufhorchen, wie es „In der Weihnachtsbäckerei“ zugeht. Beim Querflötenspiel mussten die Kinder sehr gut aufpassen, um danach sagen zu können, welches Weihnachtslied intoniert wurde. Und selbst die Erstklässler wussten hier genau Bescheid.

Sie hatten denn auch ein kleines Spiel einstudiert und ließen das Publikum wissen, wie die „sieben Weihnachtszwerge Weihnachten feiern“. Wie bei allen anderen ging es um Gedichte, Kerzen, Kugeln, Lieder und natürlich Geschenke, doch immer in der Verkleinerungsform. Ob die „Geschenkchen“ deshalb kleiner ausfallen dürfen?

Schüler und Schülerinnen der Klasse 4 stellten unter Beweis, wie gut sie schon Englisch gelernt haben und sprechen können. Denn die Herbergsuche fand in der Fremdsprache statt, mit dem gleichen Ergebnis: Niemand ließ das Paar in sein Haus, trotz des Babys, das auf die Welt kommen sollte. Und so strahlte Maria, als ihnen ein Stall angeboten wurde, der Wärme ausstrahlte.

Der Chor der Grundschule Altheim und die Orff-Arbeitsgemeinschaft hatten passend zum Motto der Weihnachtsfeier, das schon in einem leuchtenden Wandbild mit vielen Sternen deutlich wurde, das Märchen vom Sterntaler als kleines Musical einstudiert. Parallel dazu erhielt das Publikum Einblick in eine Familie von heute. Die Mutter lud zur Sterntaler-Suppe an den Tisch und erzählte die Geschichte des armen Waisen-Mädchens, das kein Dach mehr über dem Kopf hat. Dennoch behält es sein Mitleid. Als ein armer Mann es um Essen anbettelt, gibt es das ganz Brot her. Anstatt den eigenen Kopf mit der Mütze zu wärmen, schenkt das Kind diese einer Frierenden und selbst Rock und Jacke gibt es noch her, umgeben von vielen Bäumen im tiefen Wald und siehe da, von ihnen regnet es Sterne auf sie herab, Sterntaler. Von Schulleiterin Renate Bechtle sehr berührend in Szene gesetzt wurde das Musical, in dem es auch kleine Solo-Auftritte gab. Die Orff-Gruppe war immer ein zuverlässiger und musikalisch lebendiger Begleiter. Geradezu fetzig spielte sie zum Schluss „Feliz Navidad“, bevor alle im voll besetzten Foyer mit in den Wunsch einstimmten: „We wish you a merry Christmas“ und sich über Goldtaler freuten, die sie einer Büchse entnehmen konnten.