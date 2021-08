Einbrecher flüchtet ohne Beute

Ohne Beute ist ein Einbrecher am Sonntagmorgen igegen 2.30 Uhr in Altheim geflüchtet. Er war über das Dach in einen Lebensmittelmarkt eingedrungen.

Wie die Polizei berichtet, ist dabei rund 5000 Euro Schaden entstanden. Nachdem er eingebrochen war, durchwühlte er das Büro. Dabei löste er eine Alarmanlage aus. Bevor die Polizei eintraf, hatte der Unbekannte den Markt ohne Beute wieder verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.