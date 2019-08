Ein Insektenhotel für die Schule

Das Kennenlernen und der Umgang mit verschiedenen Materialien und die Möglichkeit, seine handwerklichen Fähigkeiten zu testen, reizte zwölf Mädchen und Jungen, um unter fachkundiger Anleitung von Bürgermeister Martin Rude und Albert Münch ein großes Insektenhotel zu erstellen. Im Bereich der Grundschule soll es Insekten als Unterschlupf und Heimat dienen.

„Gut, dass es die alte Bauhofscheuer noch gibt“, stellte Bürgermeister Martin Rude fest, als er sich zusammen mit Albert Münch mit zwölf Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren daran machte, ein Insektenhotel zu bauen. Mit einem derartigen Eifer waren die Junghandwerker bei der Sache, dass schon bald drei Bohrer abgebrochen waren. Schließlich gab es weiche und auch härtere Holzstücke, die gar nicht so leicht zu bearbeiten waren.

Albert Münch hatte ein leeres frisch gezimmertes Gehäuse mitgebracht, das mit ganz verschiedenen Materialien so zu füllen war, damit Insekten darin Unterschlupf finden konnten. Doch dazu mussten Schilfrohre zu gleichen Längen geschnitten und in mitgebrachte Dosen verpackt werden. Schon diese Dosen zu füllen, war gar nicht ganz einfach, denn die Rohre durften nicht geknickt werden und die Rohrstücke auch nicht aus den Dosen herausfallen.

Allerlei gebrauchtes Holz konnte verarbeitet werden. Doch gerade das war schwierig, denn Holz war nicht gleich Holz: mal dick, mal dünn, mal hart, dann wieder eher weich. Auch hier musste jedes Holzstück erst in die gleiche Länge gesägt werden. Für manchen der fleißigen Nachwuchshandwerker war das schon nicht einfach; viel schwieriger jedoch, von Hand oder mit maschineller Hilfe gerade verlaufende Löcher in die Holzteile zu bohren, möglichst ohne die Rinde zu verletzen. Doch vor allem hier zeigte sich, was fachkundige Anleitung und praktische Hilfe untereinander wert sind.

Als Materialien, um die einzelnen Zimmer des mehrstöckigen Hotels mit Möbeln auszustatten, standen auch Holunder, Baumrinde und Holzwolle zur Verfügung. Zwei große Ziegelsteine sorgten schon einmal im Erdgeschoss für den sicheren Stand des Gebäudes. Deren Löcher konnten als Maßstab für die Größe der Schlupflöcher verwendet werden, in sich die hoffentlich viele Insekten verkriechen werden. Die Schule wird sich nach den Ferien über dieses Werk sicher freuen.

Schnell ging als Beitrag des Bürgervereins Altheim zum diesjährigen Sommerferienprogramm der Gemeinde ein arbeitsreicher und vor allem abwechslungsreicher Nachmittag zu Ende, an dem die Eisspende des Bürgermeisters natürlich bei allen, die mitgeholfen haben, recht willkommen war.