Ein „Glücksgriff“ für die Gemeinde

Im bewusst klein gehaltenen Rahmen in Form eines Stehempfangs im Adlersaal hat Altheims Bürgermeister Martin Rude seinen 50. Geburtstag gefeiert. Vertreter verschiedener Gruppierungen gratulierten dem Gemeindeoberhaupt mit den besten Wünschen auf weiterhin gedeihliche Zusammenarbeit.

Als sein erster Stellvertreter im Gemeinderat hieß Peter Voss die Anwesenden willkommen, unter ihnen Rudes Söhne Felipe und Lucas. Seine Frau konnte einen lang festgelegten auswärtigen Termin nicht mehr absagen. Voss erinnerte in einem kurzen Rückblick an die Phase von Rudes Schulzeit bis zum 1. September 1989, als er seine Arbeit in Altheim begonnen hat. Nach mehr als 20 Jahren intensiver Arbeit als Hauptamtsleiter wurde er im April 2016 zu Altheims Bürgermeister gewählt. „Das war ein Glücksgriff für unsere Gemeinde“ betonte Voss. Zu seinem runden Geburtstag wünschte er ihm in Gedichtform einen Weg frei von Stolpersteinen, viel Sonnenschein, steten Schutz und vor allem einen Rucksack voller Glück. „Dazu schenken wir dir einen Wandertag mit deiner Familie auf das Nebelhorn, um Zeit zu haben und den Kopf freizukriegen von den Sorgen des Alltags.“

Für die Mitarbeiter des Rathauses gratulierte Kämmerer Elmar Lohner in erwünscht kurzer Form. „Der Wunsch für Gesundheit und Gottes Segen kommt von Herzen“, unterstrich er, die Leidenschaft des Radfahrens möge dem Rathauschef erhalten bleiben. Daher passte zu einem Fahrrad als Geschenk eine Weisheit von Zapata Espinoza: „Fahrräder mögen sich ändern, aber Radfahren ist zeitlos.“

Als Vertreter der Altheimer Vereine überbrachte Hans-Werner Münch den Dank für das stets offene Ohr, das Rude den Vereinen gegenüber an den Tag legt. Er wünschte dem Jubilar Mut, Leidenschaft, Durchhaltevermögen und möglichst oft ein Quentchen Glück. „Um die Gemeinde mit ihrer Schönheit auch von oben erleben zu können, schenken die Altheimer Vereine Ihnen und Ihrer Familie eine Fahrt mit einem Heißluftballon.“

„Eigentlich wollte ich meinen Geburtstag in noch viel kleinerer Runde feiern“, meinte Martin Rude nach so viel Lob und Anerkennung. „Ich werde doch bloß 50.“ Dennoch stellte er die Frage in den Raum: „Wo ist denn die Zeit geblieben?“ Realschule, Ausbildung zum Holzmechaniker, zweiter Bildungsweg, Bundeswehr in Holland und Bayern, Einführungsjahr in Altheim, dann Landratsamt Sigmaringen, Fachhochschule Kehl und Aufenthalt in Neuseeland waren prägende Stationen in seinem Leben. Ab 1994 Hauptamtsleiter und seit zwei Jahren Bürgermeister in Altheim füllen sein berufliches Leben aus. Sollte man seine Arbeit auf kurze Nenner bringen, so wären Attribute wie kollegial und partnerschaftlich, kompromissbereit und vertrauensvoll, sach- und zielorientiert, bürgernah und möglichst unbürokratisch, durchaus kritisch, aber nicht immer bierernst angebracht. Doch dies alles stehe unter seinem Leitgedanken „Immer zum Wohle der Gemeinde.” Rudes Wunsch, auch in seiner jetzigen Position „immer noch Mensch sein zu dürfen”, wurde in ungezwungenen Gesprächen des Stehempfangs vielfach unterstrichen.