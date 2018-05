Ein „echter Glücksfall“ für den Verein

Das Jahreskonzert des Liederkranzes Altheim bot die Gelegenheit und den Rahmen, vier langjährige Chormitglieder zu ehren. Kurt Zieger ist seit 50 Jahren Mitglied im Liederkranz Altheim; Helmut Kugler, Karl Rauscher und Josef Steinhart bekamen die silberne Ehrennadel des Sängergaus Donau-Bussen verliehen für 40 Jahre Treue zum Chorgesang.

Vor 50 Jahren, so der erste Vorsitzende des Liederkranzes Hans-Werner Münch in seiner Laudatio, wurde Kurt Zieger an die Schule in Altheim versetzt, zog mit seiner Familie hierher. Er übernahm gleichzeitig die neu zu besetzende Stelle als Chorleiter des Männerchores. „Was damals so unkompliziert begann, können wir als echten Glücksfall für den Verein bezeichnen“, so Münch. 34 Jahre habe Zieger als Dirigent den Liederkranz geprägt; seit 2002 sei er Dirigent i. R., „Dirigent in Rufweite“ und Ehrendirigent. Inzwischen wirke Zieger als Sänger im ersten Bass. „Beste Vorbereitung und absolute Verlässlichkeit“ seien Ziegers besondere Merkmale – als Dirigent wie als Mensch –, neben seiner großen Hilfsbereitschaft, seinem Fleiß, seinem Gespür für ein freundliches Miteinander.

Auf ereignisreiche gemeinsame Jahre blickte Münch bei dieser Gelegenheit zurück, herausragende Erlebnisse hob er heraus: die Vereinsjubiläen 1975 und 2000, eindrucksvolle Konzerte und Sängerfeste, gelungene Teilnahmen am Kritiksingen neben kameradschaftlichen Festen und Geburtstagsfeiern. Die Reisen mit Konzertauftritten in die USA und nach Kanada, die Konzertreise nach Malta, die Trips nach Polen, nach Weimar und Berlin seien wunderschön und erlebnisreich gewesen.

Die Würdigungen für drei Mal 40 Jahre Chorgesang nahm Heidi Fischer vor, Verbandschorleiterin vom Chorverband Donau-Bussen.

Sie lobte Helmut Kugler als „gewissenhaften und treuen Sänger im 1. Tenor. Seine ruhige und kameradschaftliche Art machten ihn zu einem beliebten Vereinsmitglied. Kugler war von 1979 bis 1994 zweiter Vorsitzender und wirkte viele Jahre im Vereinsausschuss. Das solidarische Miteinander und die Entwicklung des Vereins seien ihm wichtige Anliegen gewesen.

Aus Tiefenbach, seinem Wohnort, ist Tenorsänger Karl Rauscher seit vielen Jahren dem Liederkranz Altheim verbunden. Seine Ehefrau ist aus Waldhausen und über sie kam der Kontakt mit dem Liederkranz Altheim zustande. Besondere Erwähnung verdienten Rauschers „lobenswertes Engagement und seine unkomplizierte Kameradschaft“, so Fischer.

Seit 1978 ist Josef Steinhart Mitglied im Liederkranz Altheim, übernahm 1995 dessen Vereinsvorsitz. Mit großem Einsatz führte er den Verein durch ereignisreiche Jahre. Eine ernsthafte Erkrankung zwang ihn zum Kürzertreten. Steinharts ausgeprägtes Engagement für die Menschen und die Gemeinschaft machten ihn „zu einem beliebten und geschätzten Kameraden“, sagte Fischer.

Die silberne Ehrennadel und eine Urkunde des Sängergaus überbrachte Heidi Fischer für jeden der drei Ausgezeichneten; Kurt Zieger wurde vom Verein noch zusätzlich mit einem besonderen Geschenk bedacht.