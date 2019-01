Edwin Simmendinger musiziert seit 50 Jahren

Im Rahmen des Jahreskonzerts vom Musikverein Altheim erhielten mehrere Musiker öffentliche Anerkennung zur Blasmusik und zum Verein. Uneigennütziger Einsatz für die Gemeinschaft und das Leben im Dorf soll damit honoriert werden.

„Besinnliche Lieder, manch liebes Wort, tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort“ stellte Karl Lamp an den Anfang seiner Laudatio, mit der er im Auftrag des Blasmusikverbands Baden-Württemberg langjährige Mitglieder des Musikvereins Altheim ehrte.

Dieses Zitat passt im besonderen zu Edwin Simmendinger, der von sich sagt. „Mein Leben ist die Blasmusik beim MV Altheim.“ Vor 50 Jahren begann seine Karriere am Es-Horn, dann wechselte er zur Tuba, war zusätzlich viele Jahre Ausschussmitglied und zweiter Vorsitzender des Vereins. Auch bei der Gründung des Fördervereins hat er Verantwortung übernommen. Der Verband würdigte dieses außergewöhnliche Engagement mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief, für den Musikverein Altheim ernannte ihn Stephan Haase zum Ehrenmitglied des Vereins.

Dieselbe Auszeichnung des Blasmusikverbands erhielt Edwin Lumpp für 40-jähriges Musizieren. Ob an der Klarinette oder an der großen Trommel oder nun seit langer Zeit auch als Solist am Saxofon, die Musik besitzt einen hohen Stellenwert im Leben des Jubilars. Viele Jahre brachte er sich in den Vereinsausschuss ein, war Ausbilder oder als Vizedirigent zur Stelle. Seine Musikalität hat er an seine Kinder vererbt. Im Förderverein ist er derzeit erster Vorsitzender und zudem bei den Altbachmusikanten ebenfalls ein Aktivposten.

Bereits vor 20 Jahren haben Laura Gehrmann, Martina Kopp, Alexandra Pütz und Daniela Reck ihre Liebe zur Blasmusik entdeckt. Diese Treue wurde mit der Ehrennadel in Silber belohnt. Laura Gehrmann erlernte zuerst Klarinette und Saxofon und spielt seit 2006 die Posaune. Wegen Beruf und Wohnort gehört sie auch zum Musikverein Fischbach, doch die Ehrung wollte sie als Zeichen ihrer Verbundenheit in Altheim erhalten. Martina Kopp spielt seit 20 Jahren Querflöte. Zugleich ist sie Notenwartin, Beisitzer und seit drei Jahren Kassier. Wenn der Musikverein alle zwei Jahre den Altheimer Bürgerball ausrichtet, ist sie eine der Moderatorinnen des Abends. Trotz Wohnort Dürnau ist Alexandra Pütz eine verlässliche Stütze im Posaunenregister. Daneben bekleidet sie das Amt des Schriftführers, hilft bei den Uttenweiler Egerländern aus ist ist ebenfalls ein Aktivposten in der Altheimer Fasnet. Dieser Einsatz gilt auch für Daniela Reck, die neben der allgemein gebräuchlichen auch an der Bassklarinette für guten Ton sorgt. Trotz Wohnort in Mengen wird an ihr geschätzt, dass sie sich stets bemüht, jungen Musikern den Übergang von der Jugend- in die Stammkapelle zu erleichtern.

„Wer die Jugend nicht hinter sich hat, hat keine Zukunft vor sich“ konstatierte Karl Lamp. Er lohnte damit die Treue von Jugendlichen für zehn Jahre Musizieren trotz Schule, Beruf, Studium und großem Freizeitangebot. Über die erste öffentliche Auszeichnung in Form der Ehrennadel in Bronze freuten sich Florian Dreher (Bariton, pünktlich und zuverlässig), Adam Lumpp (Tenorhorn, Teilnehmer an Dirigentenseminaren und aktiv beim Musikverein Pflummern und den Altbachmusikanten), Klemens Lumpp (Saxofon und ebenfalls in Pflummern aktiv ), Antonia Maier (gute Solistin am Saxofon), Patrick Sauter am Schlagzeug als guter Schaffer und Organisator, sowie Clarissa Traub und Amelie Werz an der Querflöte, die sich auch als gute Bedienungen bei Festivitäten für den Verein positiv einbringen. Manuel Marquardt schließlich am Flügelhorn wurde auch als Uttenweiler Musiker in Altheim geehrt, weil sein Vater Dirigent des Musikvereins Altheim ist.

Ihnen allen galten der Beifall des Publikums und Geschenke des Vereins für ihre langjährige Treue zu Verein und Blasmusik.