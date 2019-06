Diestelfalter auf Deutschlandtour

Eine üppig blühende Ligusterhecke grenzt das Grundstück zum Sträßle hin ab. Am Mittwoch, bei ungetrübtem Sonnenschein, stob eine Wolke von Schmetterlingen beim Entlanggehen aus den Büschen. Den ganzen Tag über hielten sich – neben zahlreichen Bienen – etwa fünfzig der Falter an den leuchtend weißen Blüten auf. Ungewöhnlich. Die Nachbarschaft traf sich zum Gucken.

„Distelfalter auf Deutschlandtour“ steht dazu auf der Seite des Nabu zu lesen. Und weiter: „Ungewöhnliches Naturschauspiel zu beobachten – Ganz gegen den Trend zeigt sich eine Schmetterlingsart dieses Jahr besonders häufig: Der farbenprächtige Distelfalter wurde beim Insektensommer des Nabu dreimal so oft gesehen wie 2018. Grund ist ein Masseneinflug aus dem Süden. Der Distelfalter ist einer der wenigen fast über den ganzen Erdball verbreiteten Schmetterlinge. Unsere mitteleuropäischen Winter mag er allerdings nicht, denn er verträgt keinen Frost. Jedes Frühjahr wandern die Distelfalter deshalb neu aus dem Süden ein, mal sind es mehr, mal weniger. Während des Zuges lassen sich in einer Stunde Dutzende oder auch mal über hundert Falter beobachten. Der diesjährige Einflug nach Europa konzentrierte sich auf eine östliche Route über Israel, Zypern und den Balkan. Folglich traten die Distelfalter auch bei uns zunächst im Osten auf. Viele zogen nach Norden und Westen weiter, ab ungefähr 10. Juni wurden auch die Küste und Niedersachsen stark beflogen. Ballungen in Mecklenburg und Schleswig-Holstein zeigen, dass es viele Falter weiter Richtung Skandinavien drängt.“

Weitere Informationen unter: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/naturgucker/26517.html