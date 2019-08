Diese verschiedenen Schätze beherbergt das Kornhaus

Das Kornhaus in Heiligkreuztal gehört zum weitläufigen Klosterkomplex. Ausstellungen in verschiedenen Stockwerken laden zum Staunen und Verweilen ein. Ehrenamtliche Mitglieder der Frommen Josefsvereinigung kommen aus der näheren und weiteren Umgebung, um sich die Zeiten der Aufsicht zu teilen. Von März bis Anfang Oktober können die Ausstellungen bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Eugen Reiner aus Gammertingen erstellt den für verschiedene Quartale eines jeden Jahres gültigen Aufsichtsplan. Auf 18 Mitglieder der Frommen Josefsvereinigung kann er sich verlassen, die aus der näheren Umgebung, doch teilweise auch aus dem Bereich von Gammertingen bis Bad Schussenried und sogar aus dem Stuttgarter Raum kommen, um für die im Jahr 2007 begonnenen Ausstellungen ehrenamtlich ausgeübte Aufsichtsdienste zu übernehmen. Von März bis Anfang November ist das Kornhaus samstags und sonntags jeweils von 14 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Vom großen Parkplatz innerhalb des Klosterareals führt der Weg durch einen Torbogen. Zu rechter Hand erblickt man das stattliche wohl über 500 Jahre alte Gebäude. Tritt man über eine steile Treppe in den ersten Raum ein, wird man durch die Vielzahl ausgestellter Einzelteile von einer ganz besonderen Atmosphäre umfangen. Steigt man in die oberen Stockwerke hinauf und blickt von dort nach unten, ist man von der jahrhundertealten Zimmermannskunst beeindruckt und überwältigt. „Wenn diese massiven Balken, die das ganze Gebäude stützen, erzählen könnten”, kommt einem unwillkürlich in den Sinn.

Pfarrer Peter Schmid legte den Grundstein für die vielschichtigen Ausstellungseinheiten. Die aussagekräftigen Kreationen des peruanischen Künstlers Raul Castro halfen ihm, den in der Bibel nicht allzu oft erwähnten Josef als Vater Jesu mehr in den Blick und in die Öffentlichkeit zu rücken, da er von dessen Wichtigkeit und Wirken auch in unserer Zeit überzeugt ist. Neben den Gleichnissen Jesu sind dessen Menschheitsgeschichte ebenso wie die „Ich bin“-Worte in sich abgeschlossene Betrachtungseinheiten. Zu ihnen haben Pfarrer Heinrich-Maria Burkard und Peter Schmid eine Dokumentation verfasst, die unter dem Titel „Ich geleite dich ins Leben” auch als stummer Führer auf Josefs Weg mit Jesus durch die Ausstellung genutzt werden kann. Diese Broschüre ist in der Ausstellung erhältlich. Neben 14 Stationen im Sinne eines Kreuzwegs der Menschwerdung Jesu sind im oberen Stockwerk des Hauses farbenreiche Ikonen im Stil unserer Zeit ebenso zu sehen und zu betrachten wie die großformatigen Holzschnitte von Schwester Sigmunde May.

Im Jahr 2008 wurde durch Peter Schmid die Fromme Josefsvereinigung als Verein gegründet. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden werden neben anderem die Miete für das Kornhaus an die Stefanusgemeinde bezahlt, wird die Aufsicht über die Ausstellungen übernommen und organisiert und werden Führungen für Einzelpersonen oder Gruppen angeboten.