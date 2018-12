l - Die ganze Familie verschieden gestimmter Harfen und der Blockflöten, dazu Organetto, Hackbrett und Gesang vereinten sich zu einem meditativ umwehten Konzert im Kapitelsaal des Klosters Heiligkreuztal. Atsuko Sawada-Kleinmann und Monika Mandelartz vermittelten den Advent in musikalisch selten gehörter Dichte, Einfühlungsvermögen und Eindringlichkeit.

Andreas Kleinmann stellt in geduldvoller Weise mit viel Hintergrundwissen und handwerklichem Geschick nach Orginalvorlagen, die bis ums Jahr 1000 zurückreichen, Harfen in kleinerem Format her, wie sie in instrumentaler Kleinbesetzung verwendet und je nach Kompositionen mühelos ausgetauscht werden können. Auf ihnen musizieren seine Frau Atsuko Sawada-Kleinmann in Verbindung mit dem mittelalterlichen Organetto und mit ihrer Partnerin Monika Mandelartz, die neben einem silbern klingenden Hackbrett auch die Blockflötenfamilie um sich versammelt hat. All das vereint sich in der Intimität des Kapitelsaals zu einer meditativen Dichte, die trotz der Verschiedenheit der Instrumente und der gesanglichen Beiträge jeden der erfreulich vielen Besucher berührt.

Nach einem Adventshymnus „Vox clara ecce intonat“ aus der Zeit ums Jahr 1000 stimmten die beiden Künstlerinnen mit Organetto und Blockflöte im Wechsel zu zartem Glockenspiel und einer Handharfe ein „Ave Maria stella“ aus dem 12. Jahrhundert an. Als Harfenduo luden die beiden Interpretinnen im Stile katalischer Pilger zu einer meditativen Wegbegleitung ein. Bezaubernd transparente Klänge zweier Harfen, auf den Knien gehalten, im Wechsel zu hell aufleuchtendem Hackbrett und Atsukos elegant-weicher Stimme zeigten die Vielfalt einer derartigen Pilgerschaft.

Harfen, nach historischen Vorlagen gebaut, können 26 Saiten haben. Je nach Größe und beim Bau verwendetem Holz unterscheiden sich ihre Klangfarben und sind als Duo einer Frauensinggruppe mit Sopran und Alt vergleichbar. Dieses differenzierte Klangbild prägte die musikalische Stunde, auch bei einem „Ave regina coelorum“ von Guillaume Dufay ums Jahr 1430. Weitschwingende Passagen der Flöte aus dem Lochamer Liederbuch des 15. Jahrhunderts standen für „Der winter hin will weichen“ ebenso wie für „Ich sich den morgensterne“ aus dem Hohenfurther Liederbuch derselben Zeit mit seiner aufsteigenden Thematik zwischen Harfe und Gesang.

Pfarrer Heinrich-Maria Burkard attestierte den Schwestern im ehemaligen Zisterzien serinnenkloster, dass sie aus musikalisch gebildeten Familien stammten und wies zugleich auf ein Fresko im Kapitelsaal hin, das König David mit der Harfe zeigt.

Feinsinnig und beschwingt im Wohlklang zweier Harfen erklang danach ein bekanntes Präludium, das Johann Sebastian Bach für seinen Sohn Friedemann geschrieben hat. Es diente zugleich als Hinführung zu einer hörenswerten Korrespondenz des Chorals „Lobet den Herren.“

Flötenpassagen, dunkel und warm, passten zum erhellenden Organetto bei „Es kommt ein Schiff geladen“ aus dem Andernacher Gesangbuch von 1626 als weihnachtliche Vorfreude

zu „God rest you merry, gentleman“ um 1500 und einem “Consort“ von Henry VIII aus derselben Zeit. Helle Tonfolgen, wieder vom Harfenduo, vielfach auf Akkorden aufbauend, wiesen den Weg zu adventlichen Klängen bei „Kommet ihr Hirten“ aus Böhmen und „Es ist ein Ros’ entsprungen“ aus dem Speyerer Gesangbuch von 1599. Froh machende Perioden der Blockflöte zu dunkel gefärbten Glockenklängen im Wechsel zum erneuten Harfenduo regten an, die Augen zu schließen und die Klänge auf sich wirken zu lassen und sie mitzutragen in den Abend des vierten Adventssonntags.