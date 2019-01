Datenschutz greift auch bei Alarm

Im März 2019 soll die Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr auf digitale Technik umgestellt werden. Dafür ist in Altheim die Beschaffung neuer Meldeempfänger notwendig. Bei der Jugendfeuerwehr sollten Einsatzkleidung und Uniformen beschafft werden. Erforderliche Finanzmittel müssten dazu im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt werden.

Von der derzeit analogen Technik im Bereich der Alarmierung der Einsatzkräfte soll im März 2019 auf digitale Technik umgestellt werden. In diesem Zusammenhang will der Landkreis Biberach auch die bestehende Alarmierungs- und Ausrückeordnung den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Die Umstellung, so erklärte Bürgermeister Martin Rude in der Gemeinderatssitzung, sei aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. Folglich müssen die Gemeinden neue Meldeempfänger für die Feuerwehrangehörigen beschaffen. Von den im Jahr 2003 für Altheim gekauften Empfängern wurden inzwischen manche ersetzt, derzeit sind 29 dieser Geräte im Einsatz. Sie sind jedoch nicht in der Lage, digitale Signale zu empfangen und weiterzugeben. Eine Umrüstung kostet 45 Euro pro Gerät. Nur durch den Kauf von 20 weiteren Meldeempfängern wären alle Feuerwehrangehörigen beider Abteilungen der Altheimer Wehr aktuell ausgerüstet.

Kommandant Bernd Wiedmann spricht sich für das Fabrikat „Swissphone .sQuad“ aus, das auch bei den Umlandgemeinden favorisiert wird. Für die Anschaffungskosten einschließlich Ladegerät und Tasche je Meldeempfänger und dem einmalig erforderlichen Programmiergerät stehen Beträge von etwa 6000 Euro netto im Raum, sofern die Geräte in einer Sammelbestellung mit der Stadt Riedlingen und den Umlandgemeinden beschafft werden. Insgesamt müssen wohl rund 10 000 Euro brutto im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt werden.

Zusätzlich sollten für sechs neue Mitglieder in beiden Abteilungen, davon vier in der Jugendfeuerwehr, Einsatzkleidung und Uniformen beschafft werden. Da kein derzeitiger Bestand zur Verfügung steht, kommen pro Mitglied weitere 1000 Euro auf die Gemeindekasse zu. „Die persönliche Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen ist für die Gemeinde zwar mit Kosten verbunden“ betonte Bürgermeister Rude, „doch es ist erfreulich, dass die Jugendarbeit Früchte trägt und der Bestand der Feuerwehr gesichert werden kann.“ Insgesamt besteht die Gemeindefeuerwehr derzeit aus 46 aktiven Mitgliedern.

In der sich anschließenden Diskussion gab es Lob für Kommandant Wiedmann und seine Mannschaft, die sich an vielen Abenden mit der neuen Materie befasst hat. Für den Gemeinderat ist es keine Frage, dass alles beschafft werden muss, was dringend notwendig ist. „Die Feuerwehr muss einsatzbereit sein, der Rettungsdienst muss funktionieren” war mehrfach zu hören. Auch wenn mittelfristige Investitionen im Bereich der nächsten Jahre wie eine Tragkraftspritze für die Abteilung Altheim und ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für die Abteilung Heiligkreuztal als Vorinformation und grobe Zielrichtung zur Kenntnis genommen wurden, vermochten nicht alle Räte den finanziell aufgelisteten Einzelposten der Wehr zu folgen. Nach der Feststellung von Bürgermeister Rude, vorgegebene Anweisungen müssten eben umgesetzt werden, wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung mit einer Gegenstimme angenommen. Er beinhaltet, dass die Verwaltung beauftragt wird, die einzeln aufgelisteten Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen und die entsprechenden Lehrgangsmeldungen vorzunehmen. Die erforderlichen Finanzmittel sind im Haushaltsplan 2019 bereitzustellen.