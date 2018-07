Buchvorstellung beim Heiligkreuztaler Klosterfest

Das Anna- und Klosterfest in Heiligkreuztal steht an. Am kommenden Sonntag, 22. Juli, wird in der ehemaligen Klosteranlage wieder ein vielfältiges Programm geboten. Als Besonderheit wird dieses Jahr ein neues Buch vorgestellt mit dem Titel „Ich geleite dich ins Leben“.

Das Anna- und Klosterfest beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Münster mit einer Festpredigt von Pfarrer Peter Schmid und mitgestaltet vom Münsterchor. Anschließend wird Mittagessen gereicht zur Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Altheim und der Jugendmusikkapelle Altheim.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Vorstellung des neuen Buches zur Josefsausstellung im Kornhaus mit dem Titel „Ich geleite dich ins Leben“ um 14.30 Uhr. In 14 Stationen kann man die Menschwerdung der Liebe Gottes betrachten und dabei über die Bedeutung der Eltern für den Glauben und bei der Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes am Beispiel Jesu und seiner Eltern Maria und Josef nachdenken.

„Ein Besuch im Kornhaus lohnt sich, denn auch heute ist es für Eltern wichtig, sich der unterschiedlichen Rollen als Vater und Mutter in der Familie bewusst zu werden und sich den Fragen und Aufgaben zu stellen, wie „Leben“ in der Familie gelingen kann“, heißt es in einer Ankündigung. Zudem sind zu

700 Jahre Johannes-Minne

Außerdem ist im Jahr 2018 ein weiteres Jubiläum: 700 Jahre Johannes-Minne. Monsignore Heinrich-Maria Burkard wird dazu um 16.30 Uhr eine besondere Führung im Münster halten.

Gleichzeitig ist Josefs-Wallfahrtssonntag mit Besuchsmöglichkeiten der verschiedenen Ausstellungen im Kornhaus des Klosters Heiligkreuztal: Das Leben Jesu und seine Gleichnisse – ein begehbarer Erlebnisraum für den Glauben mit Tonfiguren des Künstlers Raul Castro; Holzschnitte von Sr. Sigmunda May oder Josefs–Ikonostase und Ikonen zum heiligen Josef von Monika Müller. Der Abschluss mit Marienvesper findet im Münster um 17 Uhr mit der Hausschola Heiligkreuztal statt.

Darüber hinaus wird beim Klosterfest ein abwechslungsreiches Programm geboten. So gib es einen Büchermarkt, Führungen durch die Klosteranlage sind im Programm, dazu Kinderflohmarkt und die Besichtigung des renovierten Mühlrads.