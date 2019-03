Briefmarke zum Jubiläum des Münsters

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Kloster Heiligkreuztal wurde wesentlich vom anstehenden Jübiläum des Münsters bestimmt. Kreative Ideen, wie der Verein sich einbringen könnte, wurden vorgestellt. Die amtierende Vorstandschaft wurde komplett in ihren Ämtern bestätigt.

Unter den Anwesenden der Versammlung begrüßte Vorsitzender Karl-Heinz Häußler neben Pfarrer Heinrich-Maria Burkard insbesonders Baron von Stauffenburg als Gründungsmitglied des Vereins. Der Verein, so Häußler, zähle derzeit 50 Mitglieder, verzeichne zwei Neuzugänge, habe jedoch auch Abgänge durch Todesfälle zu beklagen.

Schatzmeister Josef Boss konnte dank der Mitgliedsbeiträge und 750 Euro Spenden aus verschiedenen Quellen sowie sparsamem Umgangs mit den Finanzen einen zufriedenstellenden Kassenstand vorlegen. Er verwies auf die neu gestaltete Internetseite, einen gewissen Bonus bei einer Buchvorstellung und betonte die finanzielle Förderung des Vereins durch die Firma Häußler. Kassenprüfer Heiner Knobelspies bescheinigte dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung und schlug die Entlastung vor. Dies führte Stephan Fuchs als Basis zur einstimmig erteilten Entlastung der gesamten Vorstandschaft weiter. Er lobte dessen vielfältige Arbeitsweise: „Es ist toll, dass es diesen Verein gibt.“ Aus dem Zuhörerkreis kam der Vorschlag, man solle unter dem Punkt „Wahlen der Vorstandsmitglieder“ das bewährte Team des Vereins nicht auseinanderreißen. Da jeder im Team zur Weiterarbeit bereit war, wurden zusammen mit Pfarrer Heinrich-Maria Burkard Karl-Heinz Häußler als Vorsitzender, Dr. Sabine Hagmann als Stellvertreterin, Josef Boos als Schatzmeister und Matthias Brändle als Schriftführer in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Breiten Raum in der Versammlung nahmen mögliche Aktivitäten des Vereins zur 700-Jahr-Feier des Münsters beim Anna- und Klosterfest am 28. Juli 2019 ein. Pfarrer Burkard umriss in Zusammenhang mit dem Pontifikalamt mit Bischof Gebhard Fürst zunächst einzelne Faktoren des Jubiläums. Es beginnt am Samstag, 26. Juli, mit einem zweitägigen wissenschaftlichen Symposium eventuell mit Konzert. Wissenschaftler aus ganz Deutschland aus den Sektionen Architektur, Theologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte werden daran teilnehmen. Mit im Boot ist neben dem Förderverein die Stefanusgemeinschaft, die Akadamie, der K-Punkt Ländliche Entwicklung der Diözese und die Schlösser- und Gärtenverwaltung Baden-Württemberg. Die Aufsätze der Tagung sollen als Tagungband veröffentlicht werden. „Damit wäre die Geschichte des Klosters Heiligkeuztal so differenziert dargestellt wie noch nie“, meinte Stephan Fuchs.

Aus Sicht des Fördervereins ist an die Herausgabe einer Sonderbriefmarke mit der Johannes-Minne oder dem Fenster des Ostgiebels des Münsters als Motiv gedacht. Der im Postverkehr zulässige Wert der Marken könnte in Zusammenhang mit einer Spende angeboten werden. Auch eine gleichzeitige Mitgliederwerbung kam ins Gespräch.

Als weitere Idee wurde ein Bierglas aus der ehemaligen Bierbrauerei Heiligkreuztal vorgestellt, verziert mit dem Konterfei der heiligen Veronika von Rietheim. Ein Bierkrug wäre in der Herstellung wesentlich teurer als ein Glas, das nicht nur zum Biertrinken verwendet werden könnte. „Die Größe von 0,3 Liter Inhalt wäre optimistisch“, war in der Runde zu hören. Von den Gläsern, die spülmaschinenfest sind, müsste man als erste Option 500 Gläser bestellen. Die Brauerei in Heiligkreuztal bestand unter ihren Nachfolgern bis 1972. Des Weiteren ist r daran gedacht, Nudeln mit zum Fest passenden Motiven herstellen zu lassen. All diese Dinge könnten nach Ansicht von Matthias Brändle auch langfristig im Klosterladen verkauft werden.