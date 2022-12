Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Meditation eines Zeitgenossen von Bach gestaltete Tobias Hermanutz an der Orgel im Münster Heiligkreuztal als Einstieg zu einer adventlich gestimmten Stunde. Mit Gesang, Wort und Orgel nahm der Leitgedanke „Bleib einmal stehn und halte inne“ im Lauf der Stunde in vielfacher Weise durchdachte Konturen an. Im Rückblick auf das Jahr empfahl der Chor unter der Leitung von Manfred Zmeck, Lichter der Hoffnung als Lebenslichter anzuzünden. Das frohe Singen des Chors bei „Wieder naht der heilge Stern“ mündete in die Überzeugung: „Der Herr ist nah.“ Der Chorsatz vom Advent als gnadenreicher Zeit leitete über zum Nachdenken: „Gott kommt“ als Botschaft im Advent weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern in der Gegenwart. Der Choral „Wachet auf“ führte Chor, Orgel und Gäste zu einer musizierenden Adventsgemeinde zusammen. Nach einer Pastorale von Bach in transparenter Klangfärbung besang die Chorgemeinschaft den Tannenbaum im grünen Kleid als Symbol des Lebens und huldigte danach überzeugend dem Engel, der meine Hand hält. In der Intimität des Münsters begleitete die Sängerschar froh bewegt Maria, unsre liebe Frau, auf ihrem Weg nach Bethlehem, um danach freudig den Zuhörern zuzurufen: „Hoch tut euch auf, ihre Tore der Welt.“ Licht und Wärme wollten die Sänger an die Zuhörer der adventlichen Stunde weitergeben. Nach einem Segensgebet und dem gemeinsam gesungenen „Tochter Zion“ zeigte der reiche Applaus, dass die adventlich gestaltete Stunde des Münsterchors Heiligkreuztal mit chorischem Wohlklang in allen Bereich von den Zuhörern gut angenommen wurde.