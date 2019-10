Bitten und Lobpreis sind musikalische Gebete

Zusammen mit einem Projektorchester und Jürgen Berron als Solist an der Orgel gestaltete die Evangelische Kantorei Riedlingen eine beeindruckende und erbauliche Stunde der geistlichen Einkehr im Münster Heiligkreuztal. Motetten des Chors zum Danken und Nachdenken wechselten mit Konzerten für Orgel und Orchester und berührten auf ihre Weise Herz und Seele der érfreulich vielen Zuhörer.

In seiner Motette „O barmherziger Vater“ wendet sich Andreas Hammerschmidt in Demut an Gott und bittet um Vergebung seiner Sünde. In den Wirren des 30jährigen Kriegs setzte der Domorganist aus Freiberg in Sachsen dieses Gebet in melodisch lineare Zeilen um, von der Kantorei mit wechselnden, aus der Tiefe kommenden kraftvollen Rufen vorwiegend dezent dargestellt.

Wesentlich bewegter seine Motette „Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen“ für fünfstimmigen Chor.Viele Phasen enden nach oft recht anspruchsvollen Fugen in hoffnungsvollen Akkorden. Dazu passend die dritte Motette „Wie lieblich sind deine Wohnungen“mit einem Wechsel aus erzählenden Psalmworten im Tutti des überzeugend agierenden Chors und gezielten Einwürfen der Männerstimmen als Überzeugung: „Mein Leib und Seele freuet sich in dem lebendigen Gott.“

Auf einer transportablen Truhenorgel mit herrlich silbern klingenden Passagen im Stil eines Cembalos interpretierte Jürgen Berron im Altarraum des Münsters mit seinem Projektorchester ein Konzert für Orgel und Orchester in g-moll von Georg Friedrich Händel. Mit feierlichen Klängen im Tutti von Streichern und Bläsern weist Händel den Weg zu klar ausgeleuchteten solistischen Partien der Orgel. Um den hellen Solopart, oft reich mit Trillern verziert, ranken sich lineare und unisono ausgewiesene Strukturen zu einem einheitlich harmonischen Klanggefüge. Dies gilt auch für bewegte Szenen mit ungehindert fließenden Passagen des Solisten Berron und der entsprechenden Antwort des Plenums im zweiten Satz des umfangreichen Werks. Moderate Tonfolgen im Stil eines Interludiums galten als Hinführung zu einer beschwingt und optimistisch ausgerichteten Abrundung des in allen Phasen gehörgefälligen Werks. Vor allem die Orgel profitierte in silbern schillernden Sequenzen von der besonderen Akustik im Heiligkreuztaler Münster.

Bachs setzt seine Motette als Wort aus dem Buch Genesis „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ für zwei vierstimmige Chöre in einen Wechsel aus weitgehend gleichartigen chorischen Phasen um. Die oftmalige Wiederholung „Ich lasse dich nicht“ in verschiedener Klangstärke steht für die Dichte der Motette, die in figuralen Abschnitten seine innere Aufwertung erfuhr. Dies wird fortgeführt in dem Choralzeilen „Ich dank dir Christe Gottes Sohn“ und „Verleih mir auch Beständigkeit“ in schmuckloser, dafür umso glaubwürdiger Interpretation der Bachschen Vorlage, vom Chor gut nachvollziehbar umgesetzt.

Das nachfolgende Konzert für Orgel und Orchester, ebenfalls aus den sechs Konzerten opus 4 von Händel, galt als Spiegelbild des vorhergehenden Werks aus dessen Melodienschatz. Und dennoch atmete es zumindest im Eingangsbereich durch dezente Interpretation den Geist musikantischer Feinfühligkeit. Im folgenden wechselten klar herauskristallierte Akzente mit eilig dahinströmenden Einheiten durch Berrons Behendigkeit voll virtuos gestalteter Freude an Harmonie zwischen Orgel, Streichern und Bläsern.

Der Abschluss des in allen Phasen beachtenswerten Konzerts war Felix Mendelssohn-Bartholdy vorbehalten. Seine drei vorgestellten Motetten, die sich an Bachschen Werken orientieren, hat er 1846 für den Berliner Domchor komponiert. Kurz, dafür innig anbetend, das Kyrie, jubilierend in seiner bekannten Textfolge, das „Ehre sei Gott in der Höhe“. Tonlich zurückgenommene Partien im harmonischen Chorklang sorgten für eine differenzierte Interpretation mit vielen Nuancen in Tempo und Klangstärke. Zum krönenden Abschluss nach dem feierlichen Amen im Gloria gerät das Sanctus “Heilig ist der Gott Zebaoth!” In ihm vereinte der Chor mit spürbarer Freude am Singen und Gestalten Anbetung und Dank zu einem klangreichen Hosanna.

Die Zeit langer Ruhe im Münster nach dem letzten Akkord des Chors zeigte, dass das von Sängern und Musikern Gehörte die Zuhörer tief berührt hat. Erst dann dankte das Publikum mit lang anhaltendem Beifall.