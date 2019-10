Biberbach in Dorfmitte wird renaturiert

Im Zuge der Umgestaltung des ehemaligen Fabrikareals Haid wird der Biberbach ein neues Gesicht bekommen und damit das neue Baugebiet mitten im Dorf aufwerten. Der Bach soll von beiden Seiten zugänglich werden, die Ufer eingesät und bepflanzt. Bänke zu beiden Seiten sollen den Wohn- und Lebenswert erhöhen.

Um den Biberbach sinnvoll renaturieren zu können, wurden die letzten Fundamente und Uferbefestigungen des früheren Fabrikgeländes nun beseitigt. In Zusammenarbeit mit dem Biologen Josef Grom ist der neue Gewässerrand festgelegt worden und dieser mit Nagelfluhbrocken und dem vorhandenen Kies- und Bodengemisch hergestellt worden.

Das Gelände wurden anschließend entsprechend der Planung modelliert. Somit soll der Bach wieder von beiden Seiten aus zugänglich sein. Sitzbänke könnten zum Ausruhen einladen, die Bepflanzung das Gebiet auch optisch verschönern. „Der gesamte Bereich“, stellte Bürgermeister Martin Rude in der Gemeinderatssitzung fest, „ist nun eine gelungene Geschichte. Sie wertet das Gebiet der neuen Bauplätze auf.“ Auf der südlichen Seite wird das erforderliche Retentionsbecken noch ausgebaggert sowie die Zufahrt in diesem Bereich und der Fußweg von der Goethestraße aus hergestellt.

Auch der Soppenbach erhielt in Heiligkreuztal vor dem Zufluss in den Weiher einen naturgemäßeren Flussverlauf. Die Stützmauer eines naheliegenden Wohngebäudes soll damit geschützt, eine zusätzliche entstandene Fläche innerhalb der abgerundeten Wasserlinie in Form eines Knies in eine Blumenwiese umgewandelt werden. „Damit wird in diesem Bereich das Ortsbild von Heiligkreuztal aufgewertet“ betonte Rude.

„Der Soppenbach wäre natürlich schöner, wenn mehr Wasser in ihm fließen würde“, wurde aus Heiligkreuztaler Sicht im Gremium vermerkt. Mit Gesprächen auf verschiedenen auch behördlichen Ebenen soll versucht werden, dieses zu Recht angesprochene Problem zu lösen.