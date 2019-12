Bethlehem ist heute noch aktuell

„Tag für Tag gibt es ein Bethlehem“, taten Kinder der Grundschule Altheim bei ihrer kleinen Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien kund. „Das soll unsere Botschaft sein“, erinnerten sie in ihrem Krippenspiel nicht nur an das Geschehen vor mehr als 2000 Jahren bei Christi Geburt, sondern nahmen Bezug auf aktuelle Vorkommnisse in der Welt mit Krieg, Flucht, Fremdsein und Ankommen.

Es waren berührende eineinhalb Stunden, welche die Buben und Mädchen den zahlreich erschienenen Eltern und auch Großeltern im Foyer der Schule bescherten. Ihre Lehrerinnen hatten sie sorgfältig darauf vorbereitet, allen voran Schulleiterin Renate Bechtle, die seit September das kleine Singspiel „Bethlehem ist nicht weit“ mit dem Chor und der Orff-Arbeitsgemeinschaft einstudiert hatte. Da war die Furcht der Hirten vor der Gewaltherrschaft des Königs Herodes, die vergebliche Suche nach einer Unterkunft für Josef und die schwangere Maria, bis ihnen ein Stall zugewiesen wurde. Der Stern, der darüber erstrahlte, führte schließlich auch die Hirten dorthin und damit zur Geburt Jesu.

Doch alle waren einbezogen in die weihnachtliche Feier, selbst die Gäste wurden animiert, die Weihnachtslieder mitzusingen, eröffneten es mit „Alle Jahre wieder“ und schlossen traditionell mit den Lieblingsliedern der Kinder „Feliz Navidad“, begleitet von der Orff-AG, und dem auf die Ferien einstimmenden „We wish you a merry Christmas“.

Erstklässler traten als kleine Schneeflöckchen auf, die der Wind durcheinanderwirbelt, bis sie sich wieder müde auf dem Boden niederlassen und überraschten mit einem peppigen Lied, in dem Nüsse tolle Percussions-Instrumente abgaben.

Wie auf geheimnisvolle Weise Weihnachtsgebäck verschwindet, hat James Krüss in seinem Gedicht „Die Weihnachtsmaus“ thematisiert. Buben und Mädchen der zweiten Klasse trugen es mit viel Witz vor.

Krankheitsbedingt mussten die Drittklässler auf ihren Klassen-Auftritt verzichten. „Vor langer Zeit in Bethlehem, so wird es uns erzählt, brachte Maria ihren Sohn in einem engen Stall zur Welt“, wurde das Lied der Viertklässler angekündigt, instrumental unterstützt von Orff-Instrumenten.

Welche Talente in den Kindern stecken, die sie auch außerhalb der Schule einüben und ausleben, wird bei der Weihnachtsfeier an der Altheimer Grundschule jedes Jahr deutlich. So durften Schulkameraden und Gäste dem Blockflöten-Spiel mehrerer Kinder lauschen, ob solo oder als Duo, dem Vorspiel weihnachtlicher Weisen auf dem Klavier und am Akkordeon.

Für alle, die sich und ihr Können präsentierten und so wunderbar und textsicher ihre Auftritte bewältigten, gab es viel Lob und noch mehr Applaus.