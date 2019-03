Bereits gut eingearbeitet

Bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Biberach in Altheim stellte sich Charlotte Ziller als neue Kreisbrandmeisterin den 350 Teilnehmern vor. Temperamentvoll und klar in der Zielrichtung bot sie Einblicke in ihren Werdegang.

Stichwortartig zeigte Charlotte Ziller anhand von Bildmaterial persönliche Eckdaten und Stationen ihrer beruflichen Karriere auf. Dazu zählen zwei Jahre Brandrefrendariat ebenso wie ihre Tätigkeit als Dozentin an einem Feuerwehrinstitut. Das Jahr 2007 war geprägt durch die Freiwillige Feuerwehr Senden an der Iller, zwei Jahre später durch die Feuerwehr Ulm. Der Ort Stetten am kalten Markt gehört ebenso dazu wie Einsätze im Rettungshubschrauber.

Viele einzelne Aspekte prägten die Grundausbildung 2016 wie auch die sich anschließende zweijährige Refendariatszeit. Ziller erwähnte das Institut für Katastrophenschutz ebenso wie durchlaufene Stationen in Berlin, Hannover und Hamburg, auch bei Großeinsätzen. Das Jahr 2018 am Institut der Feuerwehr Münster stand unter dem Leitgedanken „Wir lernen für Ihr Leben gern“. Daran schlossen sich Planungsziele auch für Großeinsätze als Rettungs- und Verbandsführerin an.

Als Kreisbrandmeisterin des Kreisfeuerwehrverbands Biberach habe sie sich schon gut in ihr neues Aufgabenfeld eingearbeitet und sei bereits bei manchen Einsätzen vor Ort dabei gewesen. Berthold Rieger betonte bei der Vorstellung Zillers die Tatsache, dass er bei seiner letzten Amtshandlung als Verbandsvorsitzender eine Frau als Kreisbrandmeisterin willkommen heißen könne. Bei allem Bewährten und Gewachsenen könne es nun auch neue Strukturen geben, doch vor allem wünsche er Charlotte Ziller alles Gute in ihrem neuen Amt und für den Landkreis eine lange angenehme Zusammenarbeit.