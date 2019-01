Beim Breitbandausbau mustergültig

In gewohnter Weise informierte Bürgermeister Martin Rude Altheims Bürgerschaft über wichtige Ereignisse, die das Jahr 2018 prägten. Aufgeschlüsselt nach Themen und dem Verlauf der Monate ergibt sich ein interessantes Bild umfangreicher und weitreichender Aktivitäten, die das Leben in der Gemeinde aktuell betreffen und in die Zukunft weisen.

Im Bereich der Nahwärmeversorgung konnten mehrere Wohnhäuser entlang der vorgesehenen Trasse sowie der Gewerbebetrieb Kienle an das Netz angeschlossen werden. Die geplante Erweiterung „Auf dem Bürgle“ scheiterte bis jetzt wegen zu geringer Zahl von Anschlussnehmern. Dagegen ging der Ausbau des Gasversorgungsnetzes in die nächste Runde.

Die neue Bauhofhalle mit Gemeinschaftsraum konnte fertiggestellt und eingeweiht werden. Sie ergänzt den 2009 in Betrieb genommenen Hallenbereich mit Sozialräumen und Feuerwehrhaus. Die nun leer gewordene Scheuer beim Rathaus eröffnet der Gemeinde die Möglichkeit für das nächste Großprojekt, den Neubau einer Begegnungsstätte. Besonderes Lob galt vielen ehrenamtlichen Helfern für über 5000 Stunden Eigenleistung als Zeichen beeindruckender Gemeinschaftsleistung.

In Heiligkreuztal wurde nach einjähriger Bauzeit der ehemalige Mehrzweckraum instandgesetzt und modernisiert. Die nunmehr hellen und freundlichen Räumlichkeiten sollen in ihren Nutzungsmöglichkeiten einen Impuls vor allem für das Miteinander im Teilort Heiligkreuztal darstellen.

Vorangetrieben wurden die Straßenbauarbeiten auf dem und um das ehemalige Haid-Areal. Zur Herstellung von Hausanschlüssen an Kanal und Wasser musste der Biberbach mit Spülbohrungen unterquert werden, und auch die Straße „Auf dem Bürgle“ erhielt eine neue Trassenführung zur Freude der Anwohner. Der Rückbau erwies sich als wesentlich aufwendiger an Zeit und Finanzen, als ursprünglich angenommen. Ein Ölschaden musste saniert, mineralhaltiges Wasser gereinigt werden. Die künftige Gestaltung des Biberbachs in diesem Gebiet sieht eine barrierefreie Anbindung der Bachgasse mit Fußgängersteg an das neue Wohngebiet vor.

Mit der Satzung für das Baugebiet „Untere Beundlen III“ konnte die Grundlage für den Erweiterungsbau der Firma Kienle geschaffen werden. Die Pumpe im Brunnenschacht der Wasserversorgung „Zaunwiesen“ in Waldhausen aus dem Jahr 2003 war hingegen nicht mehr zu reparieren und musste erneuert werden. Dennoch wurde zu keiner Zeit verkeimtes Trinkwasser an die Verbraucher weitergegeben.

Beim Breitbandausbau hat die Gemeinde inzwischen auf einer Trassenlänge von 15 Kilometern Leerrohrbündel für den Glasfaserausbau mitverlegt. In allen drei Ortschaften konnten so 180 Grundstücke mit einem Leerrohr bis ins Gebäude verlegt werden. „Nur sehr wenige Gemeinden im Gebiet der BLS Sigmaringen können einen solchen Ausbaustand vorweisen“ betont Rude. Bei 400 000 Euro in Aussicht gestellten Zuschüssen wurden bisher über 600 000 Euro hiefür eingesetzt. Mit dem vorgelegten Entwurf für das Baugebiet „Erlenstock III“ kommt die bauliche Entwicklung auch in Heiligkreuztal deutlich voran. 14 neue Bauplätze sollen dort entstehen. Weniger erfreulich ist, dass sowohl der Karl-Wolf-Steg als auch die Brücke über den Biberbach in der Goethestraße in größerem Umfang sanierungsbedürftig sind.

Eine barrierefreie Verbindung im Zuge des Kirchplatzausbaus wird ebenso angestrebt wie der Neubau der Begegnungsstätte in Zusammenhang mit einem barrierefreien Rathaus. Die verschiedenen Stockhöhen sollen durch einen Aufzug überwunden, der Bürgergarten in die Gesamtplanung mit einbezogen werden.

Eine Vielzahl dieser Themen wurden auch Landrat Heiko Schmid vorgetragen, als er nach zehn Jahren offiziell wieder die Gemeinde besuchte. Er stellte Verwaltung und Gemeinderat für konstantes und solides Arbeiten ein sehr gutes Zeugnis aus. Es sollte Grundlage sein für weiterhin zielstrebige Aktivitäten auf den verschiedensten Gebieten zum Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger.

Beim Gang durch das Jahr entsprechend der einzelnen Monate beleuchtete Rude die Vielzahl der Aktivitäten der Grundschule wie auch der Vereine auf den Gebieten von Sport und Musik. Der Förderverein des Musikvereins hat zusätzlich die regelmäßige Aufsicht über die Grüngutsammelstelle in übernommen, die Außenstelle der Volkshochschule ihre Themen präsentiert, die KLJB überwies eine großzügige Spende an das Kinderhospiz Bad Grönenbach aus der Erlösen des Open-Air-Konzert. Die Gemeinde stellte wieder ein vielfältiges Kinderferienprogramm zusammen. Die etwa zwei Kilometer lange Mauer im Kloster Heiligkreuztal bedarf einer Sanierung. Eine große Zahl weiterer Aktivitäten der einzelnen Monate beleuchtete das vielfältige Leben innerhalb der Gemeinde.