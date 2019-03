Begegnungsstätte wird größte Herausforderung

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Gemeinde Altheim halten sich 2019 in ihrem finanziellen Ausmaß die Waage. Die Hälfte der geplanten Investitionssumme ist für den Neubau der Begegnungsstätte und das barrierefreie Rathaus vorgesehen. Das Projekt Turnhalle wird zurückgestellt. Eine Aufnahme neuer Schulden ist nicht vorgesehen.

Für das Jahr 2019 hatte der Altheimer Gemeinderat einen Haushaltsplan von knapp elf Millionen Euro vor sich liegen. „Mit den vorgestellten Maßnahmen ist ein Aufgabenfeld abgesteckt, das die Gemeinde wieder ein Stück vorwärts bringen soll“, betonte Bürgermeister Martin Rude. Manches sei wohl nur in Etappen realisierbar, der finanzielle Spielraum der nächsten Jahre werde eingeengt sein, doch das große Ganze solle stets im Mittelpunkt bleiben.

Zu den vom Kämmerer Elmar Lohner vorgetragenen Einnahmen im 5,7 Millionen Euro umfassenden Verwaltungshaushalt gehören steigende Zahlen im Bereich von Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Einnahmen aus der Grundsteuer bleiben bei gleichbleibenden Hebesätzen wohl unverändert, im Bereich der Gewerbesteuer wird für die Jahre ab 2020 mit niedrigeren Einnahmen gerechnet. Auf Grund des zweijährigen Verzögerungsmechanismus beim Finanzausgleich erhält Altheim in diesem Jahr höhere Zuweisungen. Im Jahr 2020 wird sich das wieder ins Gegenteil umkehren. Die Steigerungsrate der Personalkosten wird mit drei Prozent wie in den Vorjahren veranschlagt.

Für laufende Unterhaltungskosten sind für das Jahr 2019 rund 350 000 Euro vorgesehen. Zu den größten Einzelposten zählen die Unterhaltung von Wohngebäuden und des Kindergartens, der barrierefreie Ausbau des Kirchplatzes, Aufwertungen der Friedhöfe in Altheim und Heiligkreuztal, die Renaturierung am Soppenbach und vor allem die Arbeiten am Karl-Wolf-Steg mit allein 100 000 Euro, zu dem die Stadt Riedlingen die Hälfte der finanziellen Aufwendungen beisteuern sollte. Bewirtschaftskosten und Geschäftsausgaben halten sich in gewohntem Rahmen.

Bei den 5,2 Millionen Euro als Investitionssumme im Vermögenshaushalt steht der Neubau einer Begegnungsstätte im Bereich der ehemaligen Bauhofscheuer sowie die gleichzeitige Realisierung eines barrierefreien Rathauses im Mittelpunkt. Zu den Gesamtkosten von 2,25 Millionen Euro sind Förderbescheide aus dem Sonderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ und Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock von zusammen knapp 1,2 Millionen Euro eingetroffen. Im Untergeschoss des Projekts ist die Erstellung eines Gemeindearchivs geplant, das bisher teilweise auf der Bühne des Rathauses, teilweise im Keller der Grundschule untergebracht ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass weitere Mittel aus dem Ausgleichsstock bewilligt werden. Die Erschließung des Gewerbegebiets „Untere Beundlen III“, verbunden mit dem Bau einer schwerlasttauglichen Straße, steht ebenso auf dem Programm wie forcierte Bemühungen als Vorverlegungen für Hausanschlüsse für das schnelle Internet.

Der Rückbau des ehemaligen Areals Haid ist nunmehr abgeschlossen. Das vorhandene Quartier soll im Haushaltsjahr 2019 erschlossen werden. Bereits 2014 wurde Altheim mit einer Förderzusage von 700 000 Euro in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. 2017 wurden die genehmigten Fördermittel auf nunmehr 1,1 Millionen aufgestockt. Kämmerer Lohner wertet dies als Ausgangspunkt: „Wir sind guter Dinge, mit Hilfe dieses Programms weitere innerörtliche Maßnahmen umsetzen zu können.“

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt mit 1,2 Millionen Euro im Jahr 2018 wird 2019 wohl auf gut 600 000 Euro zurückgehen, doch befindet sie sich immer noch auf hohem Niveau. Dies wird in den folgenden Jahren nicht zu halten sein. Auch wird der derzeitig niedrige Schuldenstand ab 2021 wieder ansteigen, wenn ab 2022 das nächste Großprojekt Turnhalle in Angriff genommen werden sollte. Derzeit jedoch ist die Aufnahme von Schulden nicht vorgesehen. Die in der Vergangenheit angesammelten Rücklagen müssen allerdings auf Grund der intensiven Investitionstätigkeit weitgehend aufgebraucht werden.

Als positives Gegenargument ist festzuhalten, dass für den Erhalt und den Ausbau der vorhandenen Infrastruktur gesorgt wird. Mit der Erschließung des Baugebiets „Erlenstock III“ in Heiligkreuztal wird dort die Nachfrage an Bauplätzen gedeckt, mit „Untere Beundlen III“ die Weiterentwicklung des örtlichen Gewerbes gefördert und mit der Erschließung des „Haid-Areals“ innerörtlich attraktives Bauland zur Verfügung gestellt, das zugleich dem Flächenverbrauch entgegenwirkt. 900 000 Euro sind allein für Kanalisation, 400 000 Euro für Straßenbau, 230 000 Euro für Breitband eingesetzt.

Aus den Reihen des Gemeinderats war Lob für den schlüssig aufgestellten Haushaltsplan zu hören. Er beinhalte ausschließlich Dinge, die erforderlich sind. In den kommenden Jahren würden naturgemäß lediglich geringere Aktionen anstehen.