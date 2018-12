Bauhofscheune in Altheim wird abgebrochen – Arbeiten vergeben

Im Zuge der geplanten Begegnungsstätte auf dem Altheimer Rathausareal wird die bestehende Bauhofscheuer abgebrochen. Die entsprechenden Arbeiten wurden im Gemeinderat vergeben.

Alles unbelastete Abbruchmaterial soll im Unterhalt der gemeindlichen Feldwege weiterverwendet werden. „Das spart der Gemeinde Geld im Bezug auf die notwendige Entsorgung dieses Materials“, betonte Bürgermeister Martin Rude in der Gemeinderatssitzung. Zum anderen sei es sinnvoll, vorhandene Ressourcen umweltfreundlich zu nutzen und damit vorhandene Müll- und Abraumberge nicht noch zu erhöhen.

Die Gemeindeverwaltung hat die Abbrucharbeiten für die Bauhofscheuer im November 2018 beschränkt ausgeschrieben. Fünf Firmen aus der Region wurden beteiligt, vier von ihnen haben zeitgerecht ein Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro Sickinger aus Bad Waldsee hat eine Kostenschätzung in Höhe von rund 53 500 Euro brutto errechnet. „Die Ausschreibung ist gut gelaufen“ betonte Bürgermeister Rude in der Sitzung, „das preisgünstigste Angebot hat Firma Späth aus Wilflingen zu einem Preis von 31 800 Euro brutto abgegeben.“ Der gesamte Preisspiegel bewegte sich in einem Rahmen bis zu 47 500 Euro. Die Arbeiten sind im Frühjahr 2019 vorgesehen.