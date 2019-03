Bauhofscheuer wird rückgebaut

Für den Rückbau der ehemaligen Bauhofscheuer im Zuge des Neubaus einer Begegnungsstätte soll ein Brandschutzsachverständiger hinzugezogen werden. Zudem sind die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen mehr als ernüchternd. Mit beiden Positionen soll sich nun der Bauauschuss des Gemeinderats intensiv befassen.

Für die weitere Ausarbeitung des Baugesuchs für den Neubau einer Begegnungsstätte in Zusammenhang mit dem barrierefreien Rathaus ist es nach Rücksprache mit dem Stadtbauamt Riedlingen sinnvoll, bereits jetzt einen Brandschutzsachverständigen zu Rate zu ziehen. Da die Arbeiten umgehend erledigt werden sollen, kann die Verwaltung auf ein Angebot des Büros mhd in Isny verweisen. Bei einer kompletten Beauftragung aller neun Leistungsphasen für das Gebäude als Sonderbau stünden Kosten von rund 28 000 Euro im Raum. Der planende Architekt allerdings meint, im ersten Schritt würden die Beauftragung für die Leistungsphasen eins bis vier genügen. Die Kosten würden sich dann auf rund 13 500 Euro brutto ermäßigen. Das Büro sei leistungsfähig und dem beauftragten Planer bekannt. Eine weitergehende spezialisierte Beauftragung könne zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Im Gemeinderat war unstrittig, dass ein Brundschutzgutachten sinnvoll ist und der Planer Spezialisten für die Brandschutzbegutachtung braucht. Ob die Aufteilung in zwei Leistungsphasen und die entsprechenden finanziellen Berechnungen sinnvoll und günstig sind, da gingen die Meinungen auseinander. Somit wurde dieser Punkt zu weiteren Beratungen im Detail an den Bauauschuss des Gemeinderats überwiesen.

Dies gilt auch für zusätzliche Baugrunduntersuchungen im Bereich der ehemaligen Bauhofscheuer. Das Büro Hanke und Partner, Ingenieurbüro für Geotechnik in Biberach, hat die beauftragten Bohr- und Rammsondierungen vorgenommen. „Die Ergebnisse sind ernüchternd“ stellte Bürgermeister Rude fest. Man habe zwar gewusst, dass der Baugrund schlecht sei, „doch nicht in diesem Maße.“ Der Untergrund ist offenbar bis in einer Tiefe von zehn Metern unter der Geländeoberkante nur sehr gering tragfähig. Daher werden zusätzlich zwei Kernbohrungen bis in eine Tiefe von 20 Metern unter der Geländeoberkante empfohlen. Das Ergebnis ist für die endgültige Festlegung der Gründungsart des geplanten Gebäudes entscheidend und fließt in die Ausschreibung ein. Die gewünschte Unterkellerung des Gebäudes kann daher unter Umständen gar nicht möglich sein. Voraussichtlich müsste eine Sondergründung erfolgen. Ein bestehendes Angebot beläuft sich auf über 8200 Euro.

In der Diskussion kam klar zum Ausdruck, dass das Gesamtprojekt damit nicht in Frage gestellt ist. Dennoch soll sich auch in diesem Fall der Bauausschuss mit diesem neuen Kenntnisstand im Detail näher befassen.