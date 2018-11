Bauhofscheuer muss Neubau weichen

Auf dem Weg zu einer geplanten Begegnungsstätte in Verbindung mit einem barrierefreien Altheimer Rathaus hat der Gemeinderat der zukunftsorientierten Planung grünes Licht erteilt. Die bestehende Bauhofscheuer soll abgerissen werden, an ihrer Stelle in etwa gleicher Größenordnung ein funktional nutzbarer Neubau entstehen. Ein geplanter Aufzug würde die verschiedenen Ebenen im gesamten Baukomplex miteinander barrierefrei verbinden.

In einer Klausurtagung Ende Oktober 2018 hat sich der Gemeinderat intensiv mit den vier vom Planungsbüro Roland Groß, Althausen, erarbeiteten Varianten über den Weg zu einer Begegnungsstätte in Verbindung mit einer barrierefreien Nutzung des Altheimer Rathauses beschäftigt. Groß stellte nun in der öffentlichen Gemeinderatssitzung die vier im Detail geprüften Varianten mit der favorisierten Machbarkeitsstudie vor.

„Das Gesamtensemble des Altheimer Rathauses mit der Bauhofscheuer bildet einen schönen Anblick“ stellte Groß eingangs fest. Daher sei das Denkmalamt in alle Überlegungen mit einbezogen, woraus sich die Pflicht ergibt, alle gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. So müssten beispielsweise alle Ebenen mit einem Rollstuhl erreichbar sein. Dies sei gegenwärtig schon auf Grund der verschiedenen Höhen etwa bei Adlersaal und Bauhofscheune nicht möglich. Die Statik der Scheune könne nicht verändert werden, Teile des Innenraums seien wegen der schrägen Stützen nicht nutzbar.

Für die geplante Nutzung bei einer Lösung im Bestand hätte dies extreme Einschränkungen bei der Neukonstruktion zur Folge. Zu der historischen Bausubstanz zählen das Stampfmauerwerk am Südgiebel und die Balkenfassade an der Längswand. Nur neun Prozent könnten so erhalten werden, weil ein Großteil wie die Tore und vieles andere durch Veränderungen bei früheren Baumaßnahmen am Gebäude beseitigt wurden. „Damit ist die Bauhofscheune kein historisches Gebäude“, betonte Groß bei seiner Präsentation, „ein Neubau hingegen bringt wesentlich bessere Nutzungsmöglichkeiten.“

Im Bereich der anzustrebenden Ziele gehört dazu eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit wie auch ein räumlich nicht allzu enges Bürgerbüro als transparente Anlaufstelle. Für die verschiedenen Ebenen müsste ein Lift ebenso eingebaut werden wie ein zweites Treppenhaus als vorgeschriebener Notausstieg im Rahmen des Brandschutzes. In einem Neubau anstelle der bestehenden Bauhofscheuer ergäben sich zusätzliche Räume im Obergeschoss, auch die teilweise oder gesamte Unterkellerung wäre von Vorteil.

Durchgang wie Saal nutzbar

Der bestehende Durchgang zum Bürgergarten könnte in verschiedenen Varianten gestaltet und ebenso genutzt werden wie ein großer Saal mit separatem Ruheraum im Erdgeschoss der bisherigen Scheune. Auf Grund dieser und weiterer Argumente hält Groß einen Neubau anstelle des bestehenden Scheuerkomplexes für sinnvoll und zukunftsorientiert.

Dem Lob von Bürgermeister Rude für die Arbeit des Planungsbüros Groß im Rahmen der Machbarkeitsstudie schloss sich der Gemeinderat an. Die vorgestellten Pläne seien auch von der Logik her nachvollziehbar. Begrüßt wurden die Bemühungen, den bisherigen Adlersaal nach Möglichkeit zu erhalten, auch soll der Bürgergarten für alle weiterhin uneingeschränkt zugänglich bleiben.

Die jetzige Gebäudehöhe soll in etwa eingehalten werden, um einen Neubau in einem Gesamtbild in moderner Form errichten zu können.

Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht für den Abbruch der bestehenden Bauhofscheune bis zur Innenwand des Adlersaals. Die weitere Planung für den Abbruch kann nun beginnen, sodass in der Dezembersitzung des Gemeinderats die Leistungen vergeben werden.

Die im Antrag auf Fördermittel veranschlagten Kosten sind nach heutigem Kenntnisstand für die bisher angestrebte Lösung auskömmlich. „Zu gegebener Zeit“, so Bürgermeister Rude, „soll der ausgereifte Plan als Präsentation in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden.“