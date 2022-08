Auto überschlägt sich

Am Sonntag wurde bei einem Verkehrsunfall in Altheim ein Mann leicht verletzt. Gegen 16 Uhr war ein 85-Jähriger mit seinem Renault von Riedlingen in Richtung Altheim unterwegs. Am Ortseingang fuhr der Senior in den Kreisverkehr ein. Weil er wohl die Kontrolle über sein Auto verlor, kam er nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Bordstein.

Anschließend stieß er gegen einen Baum. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Renault auf etwa 5000 Euro.