Auf den Spuren der Kunst

Wasser ist das prägende Element im Sommersemester der Volkshochschule Donau-Bussen und was bietet sich dazu besser an, als das Thema Brunnen zu beleuchten. In Altheim geschieht dies bei einer Führung am Samstag, 9. Juni, unter künstlerischem Aspekt. „Brunnen und andere Kunstwerke“ ist sie überschrieben. Waltraud Wolf will dabei nicht nur die Skulpturen von Josef Henselmann, seinem Enkel Josef Alexander Henselmann, Pater Ivo Schaible und Gabriel Lämmle vorstellen, sondern auch Anekdoten rund um die Kunstwerke erzählen. Sie kann dabei auf Berichte ihres inzwischen verstorbenen Mannes Karl Wolf, Briefe und selbst Erlebtes zurück greifen.

Karl Wolf hat als Bürgermeister die Kunstwerke initiiert und in dem jeweiligen Gemeinderat, aber auch in der Bevölkerung große Unterstützung dafür gefunden, wurden viele der Bronzeplastiken doch weitgehend über Spenden finanziert. „Brunnen-Schultes“ nannte ihn denn auch die Biberacher Journalistin Marga Schwoerbel, die für überregionale Zeitungen schrieb.

Bei dem Spaziergang am Samstag gilt die Aufmerksamkeit den Kunstwerken im Hauptort Altheim, beginnend um 14 Uhr bei den „Bremer Stadtmusikanten“ an der Schule. Der Weg führt auf den Friedhof, durch den Bürgergarten zum Rathaus, auf den Kirchplatz und schließlich bis zum Christophorus am Ortsende in Richtung Andelfingen. Berücksichtigung finden dabei auch Kunstwerke, welche die Kirchengemeinde in Auftrag gegeben hat.

Zwischen 1982, als der Storchenbrunnen vor dem zum Rathaus umgebauten „Adler“ – als Gabe des damaligen Landrates Dr. Wilfried Steuer aus Mitteln der OEW - den Ruf Altheims als kunstsinniges Dorf begründete, bis zur Aufstellung des Schutzheiligen der Autofahrer bei der Verabschiedung Karl Wolfs am 30. Juni 2000 in den Ruhestand konnte immer wieder die Enthüllung eines Kunstwerkes gefeiert werden.

Die Teilnahme an dem Spaziergang ist kostenlos und bietet auch Gelegenheit, kurz auf die Kunstwerke in den Teilorten Waldhausen und Heiligkreuztal einzugehen, wo sich neben den genannten Künstlern Gerold Jäggle mit der Gänsegruppe verewigt hat.