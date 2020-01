Auf dem Plateau der Grüneck mit einzigartigem Ausblick auf die „Drei Türme“ hat der Skiclub Altheim unter der Leitung von Xaver Vogel seine fünftägige Familienfreizeit gestartet. Bei der Ankunft erwarteten die 67 Teilnehmer strahlend blauer Himmel und ein gut organisiertes Skilehrerteam.

Mit bewundernswertem Teamgeist kamen Jung und Alt mit Gepäck auf dem Berg an und konnten auf 1895 Metern Höhe die Unterkunft im Berghof Golm beziehen. Alle Teilnehmer standen mit großer Motivation und bester Vorbereitung in ihren Bindungen, um dem Skilehrerteam ihr Können zu zeigen. Schnell konnten die Kursteilnehmer in Kleingruppen auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau unterrichtet werden. Anfänger sammelten zum ersten Mal Erfahrungen sowohl mit dem neuen Sportgerät als auch mit dem ungewohnten Tellerlift. Nach zwei Tagen stellten sich die ersten Lernerfolge ein. Fortgeschrittene konnten die Qualität ihrer Schwünge in Tempo, Rhythmus und Kurvenfolge noch ausbauen. Am Ende der Kurswoche hatten die Teilnehmer noch ganz viel Spaß daran, in freiem Gelände das „Buckelfahren“ und in verschiedenen Formationen das Gelernte zu erproben.