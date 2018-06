Areal Haid: Rückbau verteuert sich

Als „unendliche Geschichte“ hat Altheims Bürgermeister Martin Rude den Rückbaukomplex des ehemaligen Areals Haid bezeichnet. Großflächige Müllablagerungen, die zum Vorschein kamen, verursachten einen ungewollten Stopp im Arbeitsablauf. Nach Rücksprachen mit den Behörden sollen die Arbeiten nun fortgesetzt werden.

Die generelle Entkernung, der Rückbau bis zur Bodenplatte sowie bis zu Keller und Mauer verlief bislang planmäßig. Mit diversen Maschinen und Personal war die Firma Lämmle aus Eberhardzell um zügiges Arbeiten bemüht. Geräte und Maschinen stehen noch immer auf dem Areal.

Doch dann stellte sich heraus, dass im Bereich zweier landwirtschaflicher Anwesen nördlich des Biberbaches großflächig Müllablagerungen zum Vorschein kamen. Um auf der sicheren Seite zu sein, wurden im August die Rückbauarbeiten zunächst eingestellt. Bei einem Behördentermin auf der Baustelle mit Vertretern des Landratsamts Biberach, des Regierungspräsidiums Tübingen und der ABU GmbH Bad Saulgau wurde vereinbart, die betroffene Fläche von 1800 Quadratmetern erst genau untersuchen zu lassen. Die Kosten für diese erneute Untersuchung sind für die Gemeinde Altheim voll förderfähig.

„Niemand weiß, was sich unter diesen Müllablagerungen alles verbirgt“, stellte Bürgermeister Martin Rude in der Gemeinderatssitzung fest. Die dazugehörenden Gebäude sind vermutlich früher tiefer gelegen. Es seien keine speziellen Gruben für die Müllentsorgung erkennbar, dennoch könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und dieses Problem einer künftigen Generation überlassen. Man könnte zwar, so Rude, diese Fläche mit einem Deckel aus Bitumen äußerlich aus der Welt schaffen und als Parkplatz ausweisen. „Doch in dem angestrebten Wohngebiet braucht man keinen derartig großen Parkplatz.“

Im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Nutzung des Areals als Wohngebiet hält es die Verwaltung für geboten, sämtliche Hinterlassenschaften und Spuren von Verunreinigungen zu beseitigen. „Wir wollen für die Zukunft klare Verhältnisse schaffen“, betonte das Gemeindeoberhaupt.

In der Zwischenzeit hat die ABU Bad Saulgau eine Zusammenstellung der Kosten über die bereits ausgeführten Arbeiten vorgelegt. Aktuell wurden für Entkernung und Rückbau einschließlich der Ingenieurleistungen rund 1,08 Millionen Euro ausgegeben. Der ursprünglich angestrebte Kostenrahmen ist damit bereits um 90000 Euro überschritten. Daher hat die Gemeinde einen Erweiterungsantrag gestellt, der durch das Altlastenprogramm gefördert wird.

Nicht die Nachwelt belasten

Der Gemeinderat unterstützt einhellig den Weg der Verwaltung. „Wir haben keine andere Art der Vorgehensweise“, war aus dem Gremium zu hören. „Wir können nicht Überkommenes, was mit Schäden behaftet ist, der Nachwelt überlassen.“

Die Firma Lämmle wurde mit der Fortführung der begonnenen Arbeiten beauftragt, was in absehbarer Zeit auch erfolgen soll. Dem Nachtragsangebot der Eberhardzeller Firma ist zu entnehmen, dass die bisher angenommenen Preise nicht zu halten sind. Das vorhandene Material aus dem bisherigen Rückbau soll nach Möglichkeit etwa im Straßenbau wiederverwendet werden, zumal die Straßenplanung in dem künftigen Wohngebiet bereits in Vorbereitung ist.