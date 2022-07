Das Anna- und Klosterfest der Kirchengemeinde Heiligkreuztal am Sonntag, 24. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Münster mit dem Münsterchor. Anschließend erwarten die Gäste die Kirchengemeinde Heiligkreuztal und die Heiligkreuztaler Vereine zum Mittagessen, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Den ganzen Tag über sind der Büchermarkt im Herrenhaus und das Museum in der Bruderkirche geöffnet. Um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr werden Führungen in der Klosteranlage angeboten. Gleichzeitig ist Josefs-Wallfahrtssonntag mit Besuchsmöglichkeiten der verschiedenen Ausstellungen im Kornhaus des Klosters Heiligkreuztal von 12.30 bis 16 Uhr. Während der Öffnungszeiten des Kornhauses ist dort eine Verkaufsaktion „Kunst und Kreuze und vieles mehr“. Der Abschluss mit Marienvesper ist im Münster um 17 Uhr mit der Hausschola Heiligkreuztal.